Солнечная, но одновременно дождливая весна: прогноз погоды в Украине на 4 марта

Погода в Украине в субботу, 4 марта, будет облачной, но с прояснениями. В то же время, синоптики прогнозируют осадки в определенных регионах.

Наконец-то пришла весна, а вместе с ней – потепление. Однако надеяться, что отметки термометров в ближайшие дни во всех регионах поднимутся вверх – не стоит. Повезет только жителям некоторых областей.

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Погода по регионам

На Западе Украины температура будет колебаться от +5 до +7 градусов по Цельсию. Осадки возможны только в Волынской, Ровенской и Житомирской областях.

Также жителям Севера – в частности, Сум и Чернигова – следует брать с собой зонтики, ведь дождь с мокрым снегом может застать врасплох. А вот на Юге и на Востоке нашего государства ожидается солнечная погода, хотя все же иногда весенние лучи будут скрываться за облаками.

Такая же ситуация будет в Центре Украины. Более того, температура днем может достигать аж +10 градусов по Цельсию.

Днем в северной части страны местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер западный, юго-западный, от 7 до 12 метров в секунду, днем в Украине, кроме южной части, порывы от 15 до 20 метров в секунду,

– написали в Укргидрометцентр.

Отдельно следует рассказать о погоде в столице. Собственно, синоптики прогнозируют сутки без осадков в Киеве с температурой от 2 до 3 градусов мороза ночью и от 3 до 8 градусов тепла днем.

Какая температура будет в крупнейших городах

Киев – +4...+6

Ужгород – +5...+7

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +5...+7

Хмельницкий – +5...+7

Луцк – +3...+5

Ровно – +3...+5

Житомир – +5...+7

Винница – +6...+8

Одесса – +8...+10

Николаев – +8...+10

Херсон – +8...+10

Симферополь – +8...+10

Кропивницкий – +8...+10

Черкассы – +6...+8

Чернигов – +3...+5

Суммы – +4...+6

Полтава – +5...+7

Днепр – +6...+8

Запорожье – +8...+10

Донецк – +6...+8

Луганск – +5...+7

Харьков – +5...+7



Прогноз погоды на 4 марта / Карта Укргидрометцентра