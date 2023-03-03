Солнечная, но одновременно дождливая весна: прогноз погоды в Украине на 4 марта

3 марта 2023, 16:09
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине в субботу, 4 марта, будет облачной, но с прояснениями. В то же время, синоптики прогнозируют осадки в определенных регионах.

Наконец-то пришла весна, а вместе с ней – потепление. Однако надеяться, что отметки термометров в ближайшие дни во всех регионах поднимутся вверх – не стоит. Повезет только жителям некоторых областей.

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Погода по регионам

На Западе Украины температура будет колебаться от +5 до +7 градусов по Цельсию. Осадки возможны только в Волынской, Ровенской и Житомирской областях.

Также жителям Севера – в частности, Сум и Чернигова – следует брать с собой зонтики, ведь дождь с мокрым снегом может застать врасплох. А вот на Юге и на Востоке нашего государства ожидается солнечная погода, хотя все же иногда весенние лучи будут скрываться за облаками.

Такая же ситуация будет в Центре Украины. Более того, температура днем может достигать аж +10 градусов по Цельсию.

Днем в северной части страны местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер западный, юго-западный, от 7 до 12 метров в секунду, днем в Украине, кроме южной части, порывы от 15 до 20 метров в секунду,
– написали в Укргидрометцентр.

Отдельно следует рассказать о погоде в столице. Собственно, синоптики прогнозируют сутки без осадков в Киеве с температурой от 2 до 3 градусов мороза ночью и от 3 до 8 градусов тепла днем.

Какая температура будет в крупнейших городах

  • Киев – +4...+6
  • Ужгород – +5...+7
  • Львов – +5...+7
  • Ивано-Франковск – +5...+7
  • Тернополь – +5...+7
  • Черновцы – +5...+7
  • Хмельницкий – +5...+7
  • Луцк – +3...+5
  • Ровно – +3...+5
  • Житомир – +5...+7
  • Винница – +6...+8
  • Одесса – +8...+10
  • Николаев – +8...+10
  • Херсон – +8...+10
  • Симферополь – +8...+10
  • Кропивницкий – +8...+10
  • Черкассы – +6...+8
  • Чернигов – +3...+5
  • Суммы – +4...+6
  • Полтава – +5...+7
  • Днепр – +6...+8
  • Запорожье – +8...+10
  • Донецк – +6...+8
  • Луганск – +5...+7
  • Харьков – +5...+7


Прогноз погоды на 4 марта / Карта Укргидрометцентра

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак