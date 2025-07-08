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24 Канал Новости Украины На Западе дожди и грозы, остальные области – сильная жара днем: прогноз погоды на 8 июля
7 июля, 14:46
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На Западе дожди и грозы, остальные области – сильная жара днем: прогноз погоды на 8 июля

Тимур Еремьянц

Во вторник, 8 июля, в большинстве областей Украины ожидается сильная жара днем. В то же время на Западе страны могут быть кратковременные дожди и грозы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода на 8 июля

В западных областях нашей страны 8 июля будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы 15 – 20 м/с. На Закарпатье и Прикарпатье могут быть значительные дожди. Температура ночью +15...+20 (в Карпатах +12...+17), днем +26...+31.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, только в Житомирской, Винницкой и Киевской областях днем местами кратковременный дождь, гроза,
– рассказали синоптики.

Температура ночью ожидается +17...+22, днем сильная жара +35...+39, в северных и Винницкой областях +29...+34.
Ветер южный, юго-западный, 7 – 12 м/с.

Погода на 8 июля / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в областных центрах днем 8 июля

  • Киев +31...+33;
  • Ужгород +28...+30;
  • Львов +26...+28;
  • Ивано-Франковск +29...+31;
  • Тернополь +28...+30;
  • Черновцы +30...+32;
  • Хмельницкий +29...+31;
  • Луцк +26...+28;
  • Ровно +28...+30;
  • Житомир +30...+32;
  • Винница +31...+33;
  • Одесса +29...+31;
  • Николаев +35...+37;
  • Херсон +35...+37;
  • Симферополь +34...+36;
  • Кропивницкий +35...+37;
  • Черкассы +34...+36;
  • Чернигов +31...+33;
  • Сумы +31...+33;
  • Полтава +33...+35;
  • Днепр +35...+37;
  • Запорожье +35...+37;
  • Донецк +34...+36;
  • Луганск +33...+35;
  • Харьков +34...+36.