Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Какой прогноз погоды?

По данным синоптиков, в период с 20 по 22 августа в северных областях местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. На остальной территории страны осадков не прогнозируется.

Преобладает юго-западный ветер со скоростью 7–12 метров в секунду. При этом отмечается, что днем 20 августа в западных и северных областях местами возможны порывы ветра до 15–20 метров в секунду.

При этом температура воздуха составит +12…+20 градусов ночью и +27…+34 градуса днем.

Однако жара будет усиливаться. Так, 21 августа на юго-западе страны, а 22 августа в большинстве областей местами ожидается сильная жара – до +35…+37 градусов.

Напомним, с 20 августа в Украину будет поступать раскаленный субтропический воздух из южных широт. Поэтому местами показатели термометров будут превышать отметку в 30 градусов.

Именно поэтому в ближайшие дни не стоит ожидать резкого похолодания. Погода будет меняться волнообразно, однако в целом останется теплой.