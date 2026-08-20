Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

Який прогноз погоди?

За даними синоптиків, упродовж 20 – 22 серпня у північних областях місцями очікуються короткочасні дощі та грози. На решті території країни опадів не прогнозують.

Вітер переважатиме південно-західний, зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Водночас зазначається, що вдень 20 серпня у західних та північних областях місцями можливі пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду.

При цьому температура повітря становитиме +12…+20 градусів уночі та +27…+34 градуси удень.

Однак спека посилюватиметься. Так, 21 серпня на південному заході країни, а 22 серпня у більшості областей місцями очікується сильна спека – до +35…+37 градусів.

Нагадаємо, з 20 серпня до України надходитиме розпечене субтропічне повітря з південних широт. Тому місцями показники термометрів перевалюватимуть за позначку у 30 градусів.

Саме тому найближчими днями не варто очікувати різкого похолодання. Погода змінюватиметься хвилеподібно, проте загалом залишатиметься теплою.