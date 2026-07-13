Жара до +35 и грозы: какую погоду прогнозируют на этой неделе

На этой неделе в Украине сохранится преимущественно дождливая погода с грозами. Она будет формироваться под влиянием области пониженного давления и нестабильной воздушной массы.

Об этом говорится в прогнозе синоптика Игоря Кибальчича на сайте Meteoprog.

Какую погоду ожидать?

В понедельник, 13 июля, ночью дожди прогнозируются в северных областях и в Одесской области. Днем они также будут идти в западных и местами в центральных регионах. На Западе и Севере местами будут сильные ливни, град и шквалы до 15 – 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +11...+17 градусов, а днем прогреется до +22...+27 градусов. В то же время в Крыму и Приазовье может потеплеть до +30 градусов.

Во вторник, 14 июля, ночью кратковременные дожди с грозами пройдут в западных областях. Днем они будут на большей части страны, кроме крайнего севера и востока. Местами возможны град и шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду. Ночью прогнозируется +12...+18 градусов, а днем будет несколько теплее – в пределах +23...+28 градусов. В то же время в Закарпатье ожидается до +30 градусов.

В среду, 15 июля, ночью местами будут идти небольшие дожди. Уже днем большинство регионов накроют грозовые ливни, местами с градом и шквалами. В Карпатах и на Закарпатье ночью и утром возможен туман. Температура воздуха составит +13...+19 градусов ночью и +26...+31 градус днем. На крайнем Юге и в Закарпатье местами температура поднимется до +32...+33 градусов.

В четверг, 16 июля, дожди сохранятся в западных областях, где местами будут греметь грозы. Воздух ночью прогреется до +14...+19 градусов, днем столбики термометров покажут +27...+32 градуса.

В пятницу, 17 июля, осадков не прогнозируется. В западных регионах ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха составит +14...+19 градусов ночью и +28...+33 градуса днем. Несколько прохладнее будет на севере – +23...+28 градусов.

В субботу, 18 июля, кратковременные грозовые дожди пройдут только вечером на крайнем Западе. Ночью температура будет колебаться от +10 до +21 градуса в зависимости от региона. Днем ожидается +24...+29 градусов, а на крайнем западе воздух разогреется до +30...+35 градусов.

В воскресенье, 19 июля, снова кратковременные грозовые дожди прогнозируются только на западе страны. Местами возможны град и шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут +12...+19 градусов, а днем поднимутся до +27...+32 градусов.