В каких областях будут дожди и грозы в ближайшие дни
В ближайшие дни часть Украины снова накроют дожди. Также кое-где прогремят грозы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Дожди и грозы в Украине
Ближайшей ночью на Севере и в большинстве центральных областей, днем в четверг на Левобережье будут идти кратковременные дожди, местами грозы. 27 июня ночью без осадков, днем на Западе и Севере, 28 июня в большинстве областей также ожидаются кратковременные дожди.
Ветер западный, северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, 26 июня днем в Украине, кроме Запада, порывы 15 – 20 метров на секунду.
Ночью в западных, восточных и северных областях +12 – +17 градусов, на остальной территории Украины +17 – +22 градуса. Днем на Севере +19 – +24 градуса, на остальной территории +22 – +27 градусов, на Юге и Закарпатье +28 – +32 градуса.
Кстати, синоптики прогнозируют, что 28 июня в большинстве областей снова будет снижение дневной температуры до +19 – +24 градусов.
Прогноз на 26 – 28 июня / Скриншоты из Укргидрометцентра
Погода на месяц
- В Укргидрометцентре прогнозировали, что средняя месячная температура будет в пределах +21,6 – +26 градусов, в Карпатах +17 – +19. Это на 2 – 2,5 градуса выше климатической нормы.
- Ожидаемое месячное количество осадков в июле 25 – 73 миллиметра, в Карпатах и на Прикарпатье местами 84–109 миллиметров. Это меньше нормы (64–79%).
- Кстати, синоптики отмечали, что июль – это самый теплый месяц года в Украине с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями, а также с периодами жаркой засушливой погоды.
- Абсолютный максимум, который фиксировали за всю историю метеонаблюдений, +33,4 – +39,6 градуса. В южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой областях и в Крыму местами +40 – +41,6 градуса. В горных районах +27 – +37 градусов.
- Абсолютный минимум температуры воздуха достигал +2 – +9 градусов, на юге Одесской и Херсонской областей, в Крыму местами +10 – +13 градусов. На высокогорье Карпат даже от +2 до -1 градуса.