В каких областях будут дожди и грозы в ближайшие дни

В ближайшие дни часть Украины снова накроют дожди. Также кое-где прогремят грозы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Дожди и грозы в Украине

Ближайшей ночью на Севере и в большинстве центральных областей, днем в четверг на Левобережье будут идти кратковременные дожди, местами грозы. 27 июня ночью без осадков, днем на Западе и Севере, 28 июня в большинстве областей также ожидаются кратковременные дожди.

Ветер западный, северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, 26 июня днем в Украине, кроме Запада, порывы 15 – 20 метров на секунду.

Ночью в западных, восточных и северных областях +12 – +17 градусов, на остальной территории Украины +17 – +22 градуса. Днем на Севере +19 – +24 градуса, на остальной территории +22 – +27 градусов, на Юге и Закарпатье +28 – +32 градуса.

Кстати, синоптики прогнозируют, что 28 июня в большинстве областей снова будет снижение дневной температуры до +19 – +24 градусов.

Прогноз на 26 – 28 июня / Скриншоты из Укргидрометцентра

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