Температура снова начнет расти, но без осадков: где пригреет больше всего

В конце текущей недели в Украине не прогнозируется существенных изменений погоды. При этом температура воздуха несколько превысит +30 градусов.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Прогноз погоды до конца недели

По данным синоптиков, до конца недели по всей территории страны осадков не ожидается. При этом ветер будет переменного направления со скоростью 3 – 8 метров в секунду.

Ночью 14 – 15 августа температура воздуха составит +8…+16 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до относительно комфортных +21…+28 градусов, а в Закарпатье потеплеет до +30…+32 градусов.

В то же время в воскресенье, 16 августа, ожидается потепление. В течение дня температура воздуха повысится примерно на 3 – 5 градусов.

Так, температура в Украине снова будет расти, как и прогнозировали синоптики ранее.

Напомним, в ближайшее время осадков не ожидается из-за антициклона, переместившегося из Западной Европы. Таким образом, атмосферное давление будет расти, а влажность воздуха и температура будут колебаться в течение суток.

Кстати, по словам синоптика Натальи Птухи, на следующей неделе столбики термометров будут постепенно показывать все более высокие значения.