Ни одного солнечного дня: в ближайшее время погода неприятно удивит

Уже несколько недель в Украине идут дожди. Кое-где даже с грозой. Между тем, в областях, где в основном сухая погода, также наблюдается облачность.

Полностью солнечных дней в ближайшее время, вероятно, не будет. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями.

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Заметим, что, согласно прогнозу, сегодня и завтра, на Пасху, в части областей Украины снова будет капать дождь. Кстати, много где он будет умерен. В то же время ожидаются грозы, поэтому стоит вспомнить правила безопасности.

И хотя апрельское солнце еще не спешит сильно припекать, однако, в части областей в эти выходные ожидается до +17 градусов, а в Закарпатье даже +19.

Впрочем, полностью солнечных дней, вероятно, пока не будет. Так, по предварительному прогнозу, во вторник и среду облачно.

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Прогноз погоды на 18 апреля / Скриншот из Укргидрометцентра