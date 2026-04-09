Ночные заморозки и мокрый снег: какой будет погода в Украине 10 апреля
Погода 10 апреля будет преимущественно облачной. Украина будет оставаться под влиянием циклона, который принесет влажную погоду. В большинстве регионов ожидаются дожди с мокрым снегом и ночные заморозки.
Ночью температура может снизиться до минус 3 градуса. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Что стоит ждать украинцам 10 апреля?
В пятницу, 10 апреля, погодные условия в Украине будет определять циклон и холодная влажная воздушная масса. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.
Ночью осадки ожидаются местами, а на северо-востоке в каждом регионе. Днем в большинстве областей, за исключением запада, пройдут небольшие дожди с мокрым снегом. В Карпатах ночью возможен небольшой снег, днем – без существенных осадков. Ветер будет преимущественно северо-западного направления со скоростью пять – десять метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет снижаться до 0 – 3 градусов мороза, что повлечет заморозки. Днем воздух прогреется до 3 – 8 градусов тепла, тогда как на юге, востоке и на Закарпатье столбики термометров поднимутся до 11 градусов тепла. В Карпатах ночью ожидается 2– 7 градусов мороза, днем - около 0 градусов.
Какой будет температура в крупных городах Украины?
- Киев +4...+6
- Ужгород +8...+10
- Львов +5...+7
- Ивано-Франковск +5...+7
- Тернополь +5...+7
- Черновцы +5...+7
- Хмельницкий +5...+7
- Луцк +5...+7
- Ровно +5...+7
- Житомир +5...+7
- Винница +5...+7
- Одесса +9...+11
- Николаев +8...+10
- Херсон +9...+11
- Симферополь +8...+10
- Кропивницкий +5...+7
- Черкассы +5...+7
- Чернигов +4...+6
- Сумы +3...+5
- Полтава +4...+6
- Днепр +5...+7
- Запорожье +8...+10
- Донецк +8...+10
- Луганск +7...+9
- Харьков +5...+7
Погода в Украине на 10 апреля / Карта Укригдрометцентра
Какой будет погода в ближайшее время в Украине?
Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют незначительные осадки в виде дождя и мокрого снега с 9 по 11 апреля. Однако, температура в регионах Украины будет совсем не весенняя. Ночью столбики термометров могут опускаться до заморозков – до 3 градусов мороза.
Синоптик Игорь Кибальчич для Meteoprog рассказал, что погода на Пасху может улучшиться. В конце недели в Украине уменьшится количество осадков. В Карпатах и северной части возможен небольшой, мокрый снег, местами – с дождем.