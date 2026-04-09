Ночные заморозки и мокрый снег: какой будет погода в Украине 10 апреля

Погода 10 апреля будет преимущественно облачной. Украина будет оставаться под влиянием циклона, который принесет влажную погоду. В большинстве регионов ожидаются дожди с мокрым снегом и ночные заморозки.

Ночью температура может снизиться до минус 3 градуса. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Что стоит ждать украинцам 10 апреля?

В пятницу, 10 апреля, погодные условия в Украине будет определять циклон и холодная влажная воздушная масса. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

Ночью осадки ожидаются местами, а на северо-востоке в каждом регионе. Днем в большинстве областей, за исключением запада, пройдут небольшие дожди с мокрым снегом. В Карпатах ночью возможен небольшой снег, днем – без существенных осадков. Ветер будет преимущественно северо-западного направления со скоростью пять – десять метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет снижаться до 0 – 3 градусов мороза, что повлечет заморозки. Днем воздух прогреется до 3 – 8 градусов тепла, тогда как на юге, востоке и на Закарпатье столбики термометров поднимутся до 11 градусов тепла. В Карпатах ночью ожидается 2– 7 градусов мороза, днем - около 0 градусов.

Полезно! Планируй день без сюрпризов. Проверь погоду в своем населенном пункте в новом сервисе Погода от 24 Канала.

Какой будет температура в крупных городах Украины?

Киев +4...+6

Ужгород +8...+10

Львов +5...+7

Ивано-Франковск +5...+7

Тернополь +5...+7

Черновцы +5...+7

Хмельницкий +5...+7

Луцк +5...+7

Ровно +5...+7

Житомир +5...+7

Винница +5...+7

Одесса +9...+11

Николаев +8...+10

Херсон +9...+11

Симферополь +8...+10

Кропивницкий +5...+7

Черкассы +5...+7

Чернигов +4...+6

Сумы +3...+5

Полтава +4...+6

Днепр +5...+7

Запорожье +8...+10

Донецк +8...+10

Луганск +7...+9

Харьков +5...+7



Погода в Украине на 10 апреля / Карта Укригдрометцентра

