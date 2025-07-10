Сильная жара до +38, дожди и грозы в ряде областей: прогноз погоды на 10 июля
В Украине в четверг, 10 июля, прогнозируют облачную погоду. В ряде регионов ожидаются сильные дожди и грозы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Смотрите также Украину накроют дожди и шквалы: в каких областях ожидать непогоду
Погода на 10 июля
По данным синоптиков, в западных, Житомирской и Винницкой областях будет облачно. Ожидаются значительные, на Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди, грозы. Температура воздуха ночью будет от +12 до +17 градусов, днем 15– 20 градусов тепла, на Житомирщине и Виннитчине + 21 – +26градусов.
На остальной территории страны будет переменная облачность, без осадков, лишь в Киевской, днем и Черкасской и Одесской областях местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 18 – 23 градусов, днем 29 – 34 градусов, в восточных, юго-восточных, Сумской и Полтавской областях сильная жара 35 – 38 градусов.
Ветер будет юго-восточный, южный (в западных областях северо-западный), порывы которого будут достигать от 7 – 12 метров в секунду.
Погода на 10 июля / Инфографика Укргидрометцентра
Смотрите также Будет бушевать непогода: где, когда и как долго будут грозы, сильные дожди, град и шквалы
Температура в крупных городах
- Киев +30 – +32
- Ужгород +17 – +19
- Львов +16 – +18
- Ивано-Франковск +17 – +19
- Тернополь +16 – +18
- Черновцы +23 – +25
- Хмельницкий +18 – +20
- Луцк +17 – +19
- Ровно +16 – +18
- Житомир +23 – +25
- Винница +23 – +25
- Одесса +29 – +31
- Николаев +31 – +33
- Херсон +35 – +37
- Симферополь +31 – +33
- Кропивницкий +29 – +31
- Черкассы +31 – +33
- Чернигов +32 – +34
- Сумы +35 – +37
- Полтава +35 – +37
- Днепр +35 – +37
- Запорожье +35 – +37
- Донецк +35 – +37
- Луганск +34 – +36
- Харьков +35 – +37