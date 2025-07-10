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24 Канал Новости Украины Сильная жара до +38, сильные дожди и грозы в ряде областей: прогноз погоды на 10 июля
9 июля, 15:52
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Сильная жара до +38, дожди и грозы в ряде областей: прогноз погоды на 10 июля

Ирина Марцияш

В Украине в четверг, 10 июля, прогнозируют облачную погоду. В ряде регионов ожидаются сильные дожди и грозы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода на 10 июля

По данным синоптиков, в западных, Житомирской и Винницкой областях будет облачно. Ожидаются значительные, на Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди, грозы. Температура воздуха ночью будет от +12 до +17 градусов, днем 15– 20 градусов тепла, на Житомирщине и Виннитчине + 21 – +26градусов.

На остальной территории страны будет переменная облачность, без осадков, лишь в Киевской, днем и Черкасской и Одесской областях местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 18 – 23 градусов, днем 29 – 34 градусов, в восточных, юго-восточных, Сумской и Полтавской областях сильная жара 35 – 38 градусов.

Ветер будет юго-восточный, южный (в западных областях северо-западный), порывы которого будут достигать от 7 – 12 метров в секунду.


Погода на 10 июля / Инфографика Укргидрометцентра

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Температура в крупных городах

  • Киев +30 – +32
  • Ужгород +17 – +19
  • Львов +16 – +18
  • Ивано-Франковск +17 – +19
  • Тернополь +16 – +18
  • Черновцы +23 – +25
  • Хмельницкий +18 – +20
  • Луцк +17 – +19
  • Ровно +16 – +18
  • Житомир +23 – +25
  • Винница +23 – +25
  • Одесса +29 – +31
  • Николаев +31 – +33
  • Херсон +35 – +37
  • Симферополь +31 – +33
  • Кропивницкий +29 – +31
  • Черкассы +31 – +33
  • Чернигов +32 – +34
  • Сумы +35 – +37
  • Полтава +35 – +37
  • Днепр +35 – +37
  • Запорожье +35 – +37
  • Донецк +35 – +37
  • Луганск +34 – +36
  • Харьков +35 – +37