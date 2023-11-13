Часть Украины накроет дождь, а местами даже мокрый снег: прогноз погоды на 14 ноября

В Украине погода во вторник, 14 ноября, будет холодная и влажная. На значительной территории страны синоптики прогнозируют дождливую погоду.

Ночью в западных областях ожидается дождь, который местами будет с мокрым снегом. В то же время на остальной территории ночью без осадков.

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В Карпатах будет мокрый снег

Днем в Украине дожди ожидаются в южной части. Ночью и утром на юго-востоке страны местами туман.

Температура воздуха ночью 0 – 5 градусов тепла и днем 4 – 9 градусов. В западных и южных областях 8 – 13 градусов тепла.

Теплее всего будет на крайнем юге страны – до 15 градусов тепла.

В Карпатах будет мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью и днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В Киеве вторник ожидается облачным, ветреным, влажным с периодическим дождем. Ночью будет 2 – 4 градуса тепла, днем 6 – 8 градусов.

Погода в областных центрах

Киев +6...+8

Ужгород +10...+12

Львов +10...+12

Ивано-Франковск +10...+12

Тернополь +10...+12

Черновцы +10...+12

Хмельницкий +9...+11

Луцк +8...+10

Ровно +8...+10

Житомир +5...+7

Винница +8...+10

Одесса +11...+13

Николаев +10...+12

Херсон +11...+13

Симферополь +12...+14

Кропивницкий +7...+9

Черкассы +6...+8

Чернигов +6...+8

Сумы +5...+7

Полтава +6...+8

Днепр +8...+10

Запорожье +10...+12

Донецк +8...+10

Луганск +7...+9

Харьков +6...+8



Прогноз погоды в Украине на 14 ноября / Карта Укргидрометцентр