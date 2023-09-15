В некоторых местах туманы и штормовое предупреждение: какой будет погода в Украине 16 сентября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в субботу, 16 сентября, будет теплой с переменной облачностью. В некоторых местах синоптики прогнозируют дожди и грозы.
В южных и юго-восточных областях ночью 16 сентября пройдут грозы. Именно поэтому предупредили об уровне опасности, то есть желтом.
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Какая будет погода в регионах Украины
В западных и северных областях Украины прогнозируют местами туман, который покроет регионы ночью и утром. Несмотря на это, днем в областях будет тепло – в среднем не менее 20 – 22 градусов тепла.
На всей территории Украины прогнозируется переменная облачность без осадков. Исключение составляет только южная и юго-восточная часть страны – там ночью кратковременные дожди и грозы.
На Юге Украины будет теплее всего – там температура воздуха днем прогреется до 22 – 27 градусов тепла, ночью – будет 13 – 18 градусов. На Востоке будет холоднее – в среднем 19 – 21 градус днем и 9 – 11 ночью.
Кроме того, прогнозируют ветер северо-восточный с переходом на западе страны на юго-восточный – 7 – 12 метров в секунду.
Какую температуру следует ждать в украинских городах
- Киев +21...+23
- Ужгород +22...+24
- Львов +20...+22
- Ивано-Франковск +21...+23
- Тернополь +21...+23
- Черновцы +21...+23
- Хмельницкий +21...+23
- Луцк +20...+22
- Ровно +20...+22
- Житомир +21...+23
- Винница +21...+23
- Одесса +24...+26
- Николаев +24...+26
- Херсон +23...+25
- Симферополь +23...+25
- Кропивницкий +22...+24
- Черкассы +21...+23
- Чернигов +20...+22
- Сумы +19...+21
- Полтава +20...+22
- Днепр +20...+22
- Запорожье +22...+24
- Донецк +19...+21
- Луганск +20...+22
- Харьков +20…+22
Погода в Украине 16 сентября / Инфографика 24 Канала