Новая неделя в Украине начнется без дождей, зато с ветром: прогноз погоды на 18 июля
Источник:Укргидрометцентр
Практически по всей территории Украины погода 18 июля будет теплой и без дождей. В восточных регионах следует ожидать сильный ветер.
Средняя температура в Украине 18 июля составит 20 – 25 градусов тепла. Жарче всего будет на Закарпатье, в Запорожской и Одесской областях.
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Дожди следует ожидать в Черниговской и Сумской областях.
Прогноз погоды от Натальи Диденко
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что температура в течение 18 июля будет колебаться в пределах +20+25 градусов, на Юге будет +24+28 градусов.
По ее словам, антициклон Юрген не пустит дожди в Украину. Небольшие локальные дожди прольются в Сумской и Черниговской областях.
Ветер ожидается северный и северо-западный, умеренный, в восточной части может быть сильнее. В Киев понедельник принесет почти идеальную погоду – сухо, солнечно, тепло, до +22, +23 градусов,
– сообщила синоптик.
Наталья Диденко добавила, что новая неделя не призовет жару в Украину: повсюду будет умеренно тепло. Горячее воздух следует ожидать только через неделю.
Прогноз погоды в городах Украины на 18 июля
Ужгород – +25...+27
Львов – +22...+24
Ивано-Франковск – +21...+23
Тернополь – +22...+24
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +21...+23
Луцк – +22...+24
Ровно – +22...+24
Житомир – +20...+24
Винница – +22...+24
Одесса – +25...+27
Николаев – +24...+26
Херсон – +24...+26
Симферополь – +24...+26
Кропивницкий – +22...+24
Черкассы – +22...+24
Чернигов – +21...+23
Сумы – +20..+22
Полтава – +22...+24
Днепр – +22...+24
Запорожье – +25...+27
Донецк – +23...+25
Луганск – +22...+24
Харьков – +22...+24
Киев – +20...+22