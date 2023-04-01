Снова похолодание: какой будет погода в Украине 2 апреля

В Украине снова похолодает 2 апреля. Также ожидаются дожди, потому без зонтика на улицу лучше не выходить.

В большинстве областей Украины, кроме Востока, в воскресенье ожидаются дожди. Небо будет облачным.

Смотрите также Весеннее тепло или продолжение морозов: какой будет погода в апреле

Какая будет погода в Украине 2 апреля

2-апреля в Украине похолодает. На небе будет облачно. Синоптики прогнозируют дожди, в Карпатах даже с мокрым снегом. Лишь в восточной части ночью без осадков.

Ветер юго-восточный, днем в западных областях северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью холоднее всего будет в восточной части и в Карпатах. А теплее всего днем будет на Юге и на Востоке.

В столице тоже дождется

В Киеве 2 апреля ожидается дождь. Днем станет холоднее, около +10 градусов. Ночью температура будет колебаться от 7 до 9 градусов.

Температура по области ночью 4 – 9 градусов тепла, днем 7 – 12 градусов.

Погода в самых больших городах