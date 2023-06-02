Похолодание, дожди и грозы: какую погоду прогнозируют в Украине на 3 июня
Источник:Укргидрометцентр
В Украине погода 3 июня будет прохладнее, чем в предыдущие дни. Украинцев ждут дожди и местами грозы.
В ближайшие дни территорию Украины будет пересекать холодный атмосферный фронт. Поэтому на большинстве территории Украины температура воздуха ощутимо снизится.
Смотрите также "Осторожно, грозы и шквалы": в 8 областях Украины объявили штормовое предупреждение
Дожди с грозами могут задержаться в центральных областях
В Украине, кроме западных, днем и северных областей, будут кратковременные дожди днем местами даже грозы. Дожди с грозами прогнозируется в центральных областях.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, днем при грозах местами порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью в западных и северных областях 6 – 11 градусов, на остальной территории 12 – 17 градусов. Днем в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях 17 – 22 градуса, на остальной территории 23 – 28 градусов.
Жара останется на восточной части Украины, Херсонщине, Запорожье и Крыму. Там ожидается 24 – 29 градусов. В целом на большинстве территории Украины все-таки будет сухая погода.
Какая погода днем в областных центрах
- Киев – +17...+19
- Ужгород – +20...+22
- Львов – +17...+19
- Ивано-Франковск – +18...+20
- Тернополь – +18...+20
- Черновцы – +19...+21
- Хмельницкий – +18...+20
- Луцк – +16...+18
- Ровно – +17...+19
- Житомир – +17...+19
- Винница – +18...+20
- Одесса – +21..+23
- Николаев – +23...+25
- Херсон – +25...+27
- Симферополь – +23...+25
- Кропивницкий – +18...+20
- Чернигов – +17...+19
- Сумы – +16...+18
- Полтава – +18...+20
- Днепр – +23...+25
- Запорожье – +24...+26
- Донецк – +24...+26
- Луганск – +25...+27
- Харьков – +23...+25