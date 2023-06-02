Похолодание, дожди и грозы: какую погоду прогнозируют в Украине на 3 июня

2 июня 2023, 16:10
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Источник:

Укргидрометцентр

В Украине погода 3 июня будет прохладнее, чем в предыдущие дни. Украинцев ждут дожди и местами грозы.

В ближайшие дни территорию Украины будет пересекать холодный атмосферный фронт. Поэтому на большинстве территории Украины температура воздуха ощутимо снизится.

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Дожди с грозами могут задержаться в центральных областях

В Украине, кроме западных, днем и северных областей, будут кратковременные дожди днем местами даже грозы. Дожди с грозами прогнозируется в центральных областях.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, днем при грозах местами порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью в западных и северных областях 6 – 11 градусов, на остальной территории 12 – 17 градусов. Днем в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях 17 – 22 градуса, на остальной территории 23 – 28 градусов.

Жара останется на восточной части Украины, Херсонщине, Запорожье и Крыму. Там ожидается 24 – 29 градусов. В целом на большинстве территории Украины все-таки будет сухая погода.

Какая погода днем в областных центрах

  • Киев – +17...+19
  • Ужгород – +20...+22
  • Львов – +17...+19
  • Ивано-Франковск – +18...+20
  • Тернополь – +18...+20
  • Черновцы – +19...+21
  • Хмельницкий – +18...+20
  • Луцк – +16...+18
  • Ровно – +17...+19
  • Житомир – +17...+19
  • Винница – +18...+20
  • Одесса – +21..+23
  • Николаев – +23...+25
  • Херсон – +25...+27
  • Симферополь – +23...+25
  • Кропивницкий – +18...+20
  • Чернигов – +17...+19
  • Сумы – +16...+18
  • Полтава – +18...+20
  • Днепр – +23...+25
  • Запорожье – +24...+26
  • Донецк – +24...+26
  • Луганск – +25...+27
  • Харьков – +23...+25


Погода в Украине 3 июня / Укргидрометцентр

Автор: Михайло Гема