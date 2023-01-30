Осадки и плюсовая температура: погода в Украине 31 января

В последний день января украинцев ждут снегопады чуть ли не в каждом уголке Украины. Лишь в Крыму ожидается небольшой дождь, а в столице отсутствие осадков.

В Крыму ожидается дождь. На другой территории Украины температура будет колебаться в основном около 0.

К теме Самые высокие показатели за всю историю – синоптик о погоде в январе 2023

Прогноз погоды от Укргидрометцентра.

Так, на Западе нашего государства можно ожидать от -4 ночью до +3 днем, а также небольшой снег с дождем. На Севере и Юге Украины будет падать снег с дождем, и только в Киеве ожидается облачная погода, а в Кропивницком обещают отсутствие существенных осадков. Температура будет колебаться от -6 ночью до +3 днем.

Что касается Востока, то там ожидаются самые большие морозы 31 января. Кое-где столбик термометра будет опускаться до -5 даже днем. В общей сложности ожидают колебания температуры от -7 ночью до +1 днем. Как и в других частях Украины, на Востоке ожидается небольшой снег с дождем.

Погода в городах Украины 31 января

Ужгород – +2...+4

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – +1...+3

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – +1...+3

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – +1...+3

Винница – +1...+3

Одесса – 0...+2

Николаев – 0...+2

Херсон – 0...+2

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – 0…+2

Чернигов – 0…+2

Суммы – +1…+3

Полтава – -1...+1

Днепр – -1...+1

Запорожье – 0…+2

Донецк – -5…-3

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1

Киев – -1...+1



Прогноз погоды на 31 января / Фото Укргидрометцентра.