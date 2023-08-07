Жара спадет, но не повсюду: прогноз погоды в Украине на 8 августа
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине 8 августа в большинстве регионов будет жаркой, несмотря на то, что атмосферные фронты принесли дожди с грозами. Дожди следует ожидать на Западе, когда на Востоке и Юге сохранится жара.
Украинцев во вторник, 8 августа, ожидает переменная облачность. В западных, днем и в большинстве центральных, Житомирской и Одесской областях – местами кратковременный дождь и гроза.
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В Киеве возможна гроза во второй половине дня
На остальной территории Украины вторник будет без осадков. Температура ночью 12 – 17 градусов, днем 21 – 26 градусов, в западных областях 17 – 22 градуса; на юго-востоке и востоке страны ночью 18 – 23 градуса и днем 27 – 32 градуса.
Ветер будет юго-западный, западный – 5 – 10 метров в секунду. В Киеве также переменная облачность – ночью 13 – 15 градусов и 22 – 24 градуса днем. Дождь и гроза в Киеве вероятнее во второй половине дня вторника.
Вместе с тем, Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности в Украине. В частности, 7 – 10 августа в Кировоградской, Харьковской, Донецкой областях и в Крыму, 9 – 10 августа и в Николаевской и Херсонской, 10 августа и в Винницкой и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Температура в крупнейших городах
- Киев +22...+24
- Ужгород +19...+21
- Львов +19...+21
- Ивано-Франковск +19...+21
- Тернополь +19...+21
- Черновцы +19...+21
- Хмельницкий +19...+21
- Луцк +19...+21
- Ровно +19...+21
- Житомир +22...+24
- Винница +21...+23
- Одесса +22...+24
- Николаев +28...+30
- Херсон +28...+30
- Симферополь +29...+31
- Кропивницкий +22...+24
- Черкассы +21...+23
- Чернигов +23...+25
- Сумы +23...+25
- Полтава +24...+26
- Днепр +25...+27
- Запорожье +28...+30
- Донецк +27...+29
- Луганск +28...+30
- Харьков +28...+30