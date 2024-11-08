Дожди и мороз в нескольких регионах: прогноз погоды в Украине на 9 ноября
В пятницу, 9 ноября, в Украине будет едва ли не весь спектр погодных явлений – синоптики прогнозируют туман, мороз, дождь. Впрочем, в разных регионах страны следует ждать разных условий.
Прогноз погоды на 9 ноября передает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр. Согласно прогнозу, теплее всего будет на Закарпатье.
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Какой будет погода 9 ноября
Облачно с прояснениями, в южной части местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. В западных и местами северных областях ночью и утром туман.
Ветер северо-восточный (в западных областях юго-восточный), 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью +1...+6, в западных областях от +2 до -3, днем +4...+9. На Закарпатье и юге страны до +12 градусов.
Прогноз погоды на 9 ноября в Киеве и в столичном регионе
Здесь также должно быть облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5 – 8 метров в секунду.
Температура ночью +1...+6 градусов, днем +4...+9, в Киеве ночью +3...+5, днем +6...+8 градусов.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине
Ночью и утром 9 ноября в западных областях туман, видимость 200 – 500 метров, объявлен І уровень опасности (желтый).
Где будет туман 9 ноября / Укргидрометцентр
Погода в областных центрах
- Киев +6...+8
- Ужгород +9...+11
- Львов +6...+8
- Ивано-Франковск +6...+8
- Тернополь +6...+8
- Черновцы +6...+8
- Хмельницкий +6...+8
- Луцк +6...+8
- Ровно +6...+8
- Житомир +6...+8
- Винница +7...+9
- Одесса +9...+11
- Николаев +8...+10
- Херсон +9...+11
- Симферополь +10...+12
- Кропивницкий +7...+9
- Черкассы +7...+9
- Чернигов +6...+8
- Сумы +7...+9
- Полтава +7...+9
- Днепр +8...+10
- Запорожье +8...+10
- Донецк +7...+9
- Луганск +6...+8
- Харьков +7...+9
Прогноз погоды в Украине на 9 ноября / Укргидрометцентр