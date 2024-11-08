Дожди и мороз в нескольких регионах: прогноз погоды в Украине на 9 ноября

В пятницу, 9 ноября, в Украине будет едва ли не весь спектр погодных явлений – синоптики прогнозируют туман, мороз, дождь. Впрочем, в разных регионах страны следует ждать разных условий.

Прогноз погоды на 9 ноября передает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр. Согласно прогнозу, теплее всего будет на Закарпатье.

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Какой будет погода 9 ноября

Облачно с прояснениями, в южной части местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. В западных и местами северных областях ночью и утром туман.

Ветер северо-восточный (в западных областях юго-восточный), 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +1...+6, в западных областях от +2 до -3, днем +4...+9. На Закарпатье и юге страны до +12 градусов.

Прогноз погоды на 9 ноября в Киеве и в столичном регионе

Здесь также должно быть облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5 – 8 метров в секунду.

Температура ночью +1...+6 градусов, днем +4...+9, в Киеве ночью +3...+5, днем +6...+8 градусов.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

Ночью и утром 9 ноября в западных областях туман, видимость 200 – 500 метров, объявлен І уровень опасности (желтый).

Где будет туман 9 ноября / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

Киев +6...+8

Ужгород +9...+11

Львов +6...+8

Ивано-Франковск +6...+8

Тернополь +6...+8

Черновцы +6...+8

Хмельницкий +6...+8

Луцк +6...+8

Ровно +6...+8

Житомир +6...+8

Винница +7...+9

Одесса +9...+11

Николаев +8...+10

Херсон +9...+11

Симферополь +10...+12

Кропивницкий +7...+9

Черкассы +7...+9

Чернигов +6...+8

Сумы +7...+9

Полтава +7...+9

Днепр +8...+10

Запорожье +8...+10

Донецк +7...+9

Луганск +6...+8

Харьков +7...+9



Прогноз погоды в Украине на 9 ноября / Укргидрометцентр