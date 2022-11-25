Мороз, снегопады и гололед: прогноз погоды в Украине на 26 ноября

В субботу, 26 ноября, погода будет морозной. Украинские синоптики предупреждают о снегопадах и гололеде на дорогах почти по всей стране.

Утренний туман, окутавший накануне северные, центральные и южные области, перекочевал на Запад. Поэтому там объявили о желтом уровне опасности.

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Дожди и мокрый снег будут падать по всей стране

Лишь в восточных и северо-западных областях день 26 ноября пройдет без существенных осадков. В других регионах страны синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий.

Обещают осадки в виде дождей и мокрого снега днем и ночью. В северных областях возможно налипание мокрого снега, а на западе и севере страны на дорогах будет опасно из-за гололеда.

Похолодание и морозы надвигаются на страну. В Укргидрометцентре передают, что температура в этот день ночью и днем будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в южных и восточных областях будет от 1 до 6 градусов тепла.

Кроме того, вчерашний утренний туман переместится из северных, центральных и южных областей в другие регионы. Погодные условия приведут к нарушению движения транспорта по дорогам и улицам на Западе страны.



Желтый уровень опасности объявили в регионах, где будет туман / Карта Укргидрометцентра

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Какая будет погода в городах Украины 26 ноября

Киев – +1…+1

Ужгород – +2...+4

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – -1...+1

Тернополь – -1...+1

Черновцы – -1...+1

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – -1...+1

Ровно – -1...+1

Житомир – -1...+1

Винница – -1...+1

Одесса – +4...+6

Николаев – +2...+4

Херсон – +5...+7

Кропивницкий – +2…+4

Черкассы – +2…+4

Чернигов – -1…+1

Суммы – 0...+2

Полтава – +3...+5

Днепр – +5...+7

Запорожье – +6…+8

Донецк – +5…+7

Луганск – +3...+5

Харьков – +2...+4

Симферополь – +8…+10

Прогноз погоды в Украине на 26 ноября / Карта Укргидрометцентра