Сунье похолодание, мокрый снег и дожди: погода в Украине 3 февраля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в пятницу 3 февраля будет несколько влажной, но относительно теплой. В регионах прогнозируется осадки. В частности, снег с дождем.
Пятница кажется облачной. Днем будет идти небольшой мокрый снег, днем - небольшой дождь на Юге, а на Закарпатье - умеренные осадки.
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Небольшое похолодание
Температура воздуха в Украине опустится. В ближайшую ночь она составит -1...-4 градуса, а днем – 0...+3 градуса. На Юге обещают до +5 градусов. Свежее на Западе – до 0…-2 градусов. Синоптикиня Наталья Диденко предупреждает, что на выходных будет становиться еще холоднее, а следующая неделя будет морозной.
В Киеве 3 февраля будет падать снег с дождем. Ночью – -1…-3 градуса, днем – 0…+2 градуса.
На дорогах местами гололедица, а в южной части ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, на Левобережье – южный.
Какая погода в городах Украины
- Ужгород – +2...+4
- Львов – 0...+2
- Ивано-Франковск – 0...+2
- Тернополь – 0...+2
- Черновцы – -1...+1
- Хмельницкий – -1...+1
- Луцк – 0...+2
- Ровно – 0...+2
- Житомир – 0...+2
- Винница – +1...+3
- Одесса – +3...+5
- Николаев – +3...+5
- Херсон – +4...+6
- Симферополь – +4...+6
- Кропивницкий – +1...+3
- Черкассы – 0…+2
- Чернигов – 0…+2
- Суммы – +1…+3
- Полтава – +1…+3
- Днепр – +2…+4
- Запорожье – +3...+5
- Донецк – +2...+4
- Луганск – +2...+4
- Харьков – +2...+4
- Киев – 0...+2