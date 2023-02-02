Сунье похолодание, мокрый снег и дожди: погода в Украине 3 февраля

2 февраля 2023, 14:40
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине в пятницу 3 февраля будет несколько влажной, но относительно теплой. В регионах прогнозируется осадки. В частности, снег с дождем.

Пятница кажется облачной. Днем будет идти небольшой мокрый снег, днем - небольшой дождь на Юге, а на Закарпатье - умеренные осадки.

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Небольшое похолодание

Температура воздуха в Украине опустится. В ближайшую ночь она составит -1...-4 градуса, а днем – 0...+3 градуса. На Юге обещают до +5 градусов. Свежее на Западе – до 0…-2 градусов. Синоптикиня Наталья Диденко предупреждает, что на выходных будет становиться еще холоднее, а следующая неделя будет морозной.

В Киеве 3 февраля будет падать снег с дождем. Ночью – -1…-3 градуса, днем – 0…+2 градуса.

На дорогах местами гололедица, а в южной части ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, на Левобережье – южный.

Какая погода в городах Украины

  • Ужгород – +2...+4
  • Львов – 0...+2
  • Ивано-Франковск – 0...+2
  • Тернополь – 0...+2
  • Черновцы – -1...+1
  • Хмельницкий – -1...+1
  • Луцк – 0...+2
  • Ровно – 0...+2
  • Житомир – 0...+2
  • Винница – +1...+3
  • Одесса – +3...+5
  • Николаев – +3...+5
  • Херсон – +4...+6
  • Симферополь – +4...+6
  • Кропивницкий – +1...+3
  • Черкассы – 0…+2
  • Чернигов – 0…+2
  • Суммы – +1…+3
  • Полтава – +1…+3
  • Днепр – +2…+4
  • Запорожье – +3...+5
  • Донецк – +2...+4
  • Луганск – +2...+4
  • Харьков – +2...+4
  • Киев – 0...+2


Погода 3 февраля / Карта Укргидрометцентра

Автор: Ольга Музика