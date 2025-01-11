Температура снизится, а на дорогах будет гололедица: прогноз погоды в Украине на 12 января
В воскресенье, 12 января, в Украине ожидается снег. В то же время синоптики прогнозируют в некоторых регионах гололедицу.
Небо над Украиной будет покрыто облаками. Кроме этого, в западных и в северных и большинстве центральных областей днем пройдет небольшой и мокрый снег. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине
Синоптики прогнозируют ночью в Карпатах умеренный снег, ночью в юго-восточной части дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега.
На остальной территории без существенных осадков. Также синоптики предсказывают, что в Украине, кроме южных, Днепропетровской и Кировоградской областей, на дорогах будет гололедица.
Обратите внимание! Из-за гололеда объявили желтый уровень опасности.
Ветер ожидается преимущественно южно – западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1...-6 градусов мороза, днем от -2 градусов до +3 градусов. В южной части +1...+6 градусов тепла, а на высокогорье Карпат в течение суток -5...-10 градусов мороза.
Какой будет погода на Киевщине
В столице и области 12 января будет облачно. Ночью будет без существенных осадков, днем пройдет небольшой мокрый снег️
Ветер будет юго-западный ️, 5 – 10 метров за секунду. Температура воздуха ночью будет -1...-6 градусов, днем от -2 градусов до +3 градусов. В Киеве температура ночью составит -2...-4 градуса мороза, днем около 0 градусов.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев -1 – +1
- Ужгород -1 – +1
- Львов 0 – +2
- Ивано-Франковск -1 – +1
- Тернополь -1 – +1
- Черновцы 0 – +2
- Хмельницкий -1 – +1
- Луцк 0 – +2
- Ровно -1 – +1
- Житомир -1 – +1
- Винница 0 – +2
- Одесса +3 – +5
- Николаев +3 – +5
- Херсон +3 – +5
- Симферополь +3 – +5
- Кропивницкий +2 – +4
- Черкассы 0 – +2
- Чернигов 0 – +2
- Сумы 0 – +2
- Полтава 0 – +2
- Днепр +1 – +3
- Запорожье +3 – +5
- Донецк +2 – +4
- Луганск +1 – +3
- Харьков +1 – +3