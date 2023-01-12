Снежить будет только в одной области: какой будет погода в Украине 13 января

12 января 2023, 14:38
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине продолжает удивлять отнюдь не зимними температурами. День 13 января обещает принести минусы только в нескольких областях нашего государства.

Так, погоду, похожую на зимнюю, следует ожидать на Юге и Востоке нашей страны. А вот снег с дождем приедут только в Закарпатскую область.

Достойно внимания Земля на Востоке замерзает и это влияет на возможное наступление России или Украины, – Bloomberg

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 13 января

На остальной территории Украины будет преобладать облачная с прояснениями погода, которая не принесет осадков, и плюсовая температура. Теплее всего будет на Западе и Юге нашего государства. Так, показатель на термометре в западных областях будет колебаться от -3 градуса ночью до +7 днем, на Юге от -5 до +7 соответственно.

На Юге ожидают от -8 ночью до +3 днем, а на Востоке Украины – от -7 до +2 соответственно. Также только в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях украинцы могут ожидать температуры ниже 0 и днем 13 января.

Температура в крупнейших городах Украины

  • Киев – -1...+1
  • Ужгород – +4...+6
  • Львов – +4...+6
  • Ивано-Франковск – +5...+7
  • Тернополь – +2...+4
  • Черновцы – +2...+4
  • Хмельницкий – +2...+4
  • Луцк – +4...+6
  • Ровно – +3...+5
  • Житомир – +1...+3
  • Винница – 0...+2
  • Одесса – +5...+7
  • Николаев – +3...+5
  • Херсон – +2...+4
  • Симферополь – +5...+7
  • Кропивницкий – 0...+2
  • Черкассы – 0...+2
  • Чернигов – -2...0
  • Сумы – -3...-1
  • Полтава – 0...+2
  • Днепр – 0...+2
  • Запорожье – 0...+2
  • Донецк – -5...-3
  • Луганск – -4...-2
  • Харьков – -2...0


Погода в Украине 13 января / Карта Укргидрометцентра

Автор: Юлія Якубова