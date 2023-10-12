В Украине началось бабье лето: прогноз погоды на 13 октября
Источник:Укргидрометеоцентр
Погода в Украине в пятницу, 13 октября, будет теплой и облачной с прояснениями. Кое-где прогнозируют небольшой дождь.
Температура воздуха в большинстве областей будет на несколько градусов ниже 12 октября. Синоптики также прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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Какая будет погода в регионах Украины
В Украине 13 октября сильные осадки не прогнозируются, однако небольшой дождь будет ночью и утром на Западе и Севере Украины, а также в Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях.
Посреди дня дождь прогнозируют в регионе Карпат, центральных и восточных областях. На остальных территориях сухая погода без осадков и облачно с прояснениями.
Ветер юго-западный, в северной части днем с переходом на северо-западный, 5 – 10 метров в секунду,
– заявили синоптики.
По их данным, средняя температура воздуха будет днем 16 – 18 градусов тепла, ночью – 8 – 13 градусов. Правда, на Востоке, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и местами в Крыму 3 – 8 градусов тепла ночью и 15 – 20 градусов днем, в Карпатах несколько холоднее – 10 – 15 градусов.
Погода в Киеве достигнет 19 – 21 градуса тепла днем и 7 – 9 градусов ночью.
Кроме того, в течение 12 – 15 октября в большинстве областей Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Исключение только большинство Запада, Черниговской, Донецкой, Луганской области, а также Запорожской 12 – 14 октября, Ровенской 13 – 15 октября.
Пожарная опасность 13 октября / Карта Укргидрометцентра
Более того, на Днепре в результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения Днепра в старое природное русло, уровень воды будет значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях. Именно поэтому синоптики предупредили о 3-м уровне опасности, то есть коричневом.
Гидрологические предупреждения на 13 октября / Карта Укргидрометцентра
Какая будет температура в городах Украины
- Киев +17...+19
- Ужгород +18...+20
- Львов +17...+19
- Ивано-Франковск +17...+19
- Тернополь +17...+19
- Черновцы +18...+20
- Хмельницкий +17...+19
- Луцк +16...+18
- Ровно +16...+18
- Житомир +16..+18
- Винница +16...+18
- Одесса +18...+20
- Николаев +18...+20
- Херсон +18...+20
- Симферополь +18...+20
- Кропивницкий +14...+16
- Черкассы +15...+17
- Чернигов +15...+17
- Сумы +15...+17
- Полтава +14...+16
- Днепр +15...+17
- Запорожье +16...+18
- Донецк +14...+16
- Луганск +13...+15
- Харьков +13...+15.
Прогноз погоды в Украине на 13 октября / Карта Укргидрометцентра