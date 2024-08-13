Переменная облачность и отсутствие осадков: прогноз погоды в Украине на 14 августа

В среду, 14 августа ожидается переменная облачность, однако осадков не прогнозируют. Синоптики предсказывают, что по всей территории Украины будет сухо.

Небо над Украиной будет облачным, однако солнце будет пробиваться сквозь облака. Кроме этого, существенного изменения температур не прогнозируют.

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Какой будет погода в Украине

Синоптики ожидают, что 14 августа ветер будет преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +9...+14 градусов, а будет днем +22...+27 градусов. Кроме этого, на Закарпатье и в южной части температура воздуха будет ночью +12...+17 градусов (на побережье морей до +21 градуса), днем +26...+31 градус.

Какой будет погода на Киевщине

В столице и области ожидается переменная облачность, однако без осадков. Ветер будет северо-западный ️, 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха на Киевщине ночью прогнозируется +9...+14 градусов, днем +22...+27 градусов. Зато в Киеве температура воздуха ночью будет +12...+14 градусов, днем +24...+26 градусов.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +24...+26

Ужгород +29...+31

Львов +25...+27

Ивано-Франковск +25...+27

Тернополь +24...+26

Черновцы +25...+27

Хмельницкий +24...+26

Луцк +24...+26

Ровно +24...+26

Житомир +24...+26

Винница +25...+27

Одесса +26...+28

Николаев +27...+29

Херсон +27...+29

Симферополь +28...+30

Кропивницкий +25...+27

Черкассы +24...+26

Чернигов +23...+25

Сумы +23...+25

Полтава +24...+26

Днепр +25...+27

Запорожье +27...+29

Донецк +23...+25

Луганск +23...+25

Харьков +24...+26



Прогноз погоды на 14 августа / Укргидрометцентр