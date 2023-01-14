Осадки по всей территории Украины и температура около нуля: прогноз погоды на 15 января
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в воскресенье, 15 января, будет достаточно прохладной. Однако интересно, что теплее всего будет не на Юге нашего государства.
Так, теплее всего погода будет на Западе Украины, где будет колебаться в пределах +2...+7 градусов днем. Зато холоднее всего будет на Востоке – -2...0 градусов.
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Прогноз погоды на 15 января от Укргидрометцентра
В целом 15 января в каждом уголке нашего государства облака в течение дня будут закрывать солнце. Синоптики обещают погоду без существенных осадков почти во всех областях, только в Волынской и Закарпатской областях будет небольшой дождь, а в Харьковской, Луганской и Донецкой областях – небольшой снег.
Также на значительной территории Украины прогнозируется туман, при котором видимость составит 200-500 метров. На этих территориях установили I уровень опасности, желтый. Поэтому за рулем следует быть особенно внимательными.
Метеорологические предупреждения 15 января / Карта Укргидрометцентра
Что касается температуры воздуха, то на Западе она будет колебаться от -3 до +7 ночью, на Севере от -2 до +1, на Востоке от -2 до +1 и на Юге – от -1 до +3.
Температура в крупнейших городах Украины
- Киев – -1...+1
- Ужгород – +4...+6
- Львов – +4...+6
- Ивано-Франковск – +5...+7
- Тернополь – +2...+4
- Черновцы – +2...+4
- Хмельницкий – +2...+4
- Луцк – +3...+5
- Ровно – +2...+4
- Житомир – -1...+1
- Винница – -1...+1
- Одесса – +1...+3
- Николаев – -1...+1
- Херсон – -1...+1
- Симферополь – 0...+2
- Кропивницкий – -1...+1
- Черкассы – -1...+1
- Чернигов – -1...+1
- Сумы – -1...+1
- Полтава – -2...0
- Днепр – -1...+1
- Запорожье – -1...+1
- Донецк – -2...0
- Луганск – -2...0
- Харьков – -2...0
Погода в Украине 15 января / Карта Укргидрометцентра