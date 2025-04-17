До +25 и почти без дождя: прогноз погоды в Украине на Чистый четверг 17 апреля
После дождей 16 апреля в четверг в Украине будет царить сухая погода. А столбики термометров покажут фантастические +20...+25 градусов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине 17 апреля
Как сообщили синоптики, территория Украины будет находиться в поле повышенного давления. Только на Черниговщине и Сумщине ночью задержится малоактивный атмосферный фронт, который и станет причиной небольших дождей.
В целом будет тепло. Температура ночью +5...+10 градусов, днем +18...+23, на Закарпатье до +26 градусов. Ветер преимущественно юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду.
Поэтому в Чистый четверг можно будет и помыть окна, и прогуляться. А на Пасху также будет тепло.
Прогноз погоды на 17 апреля в Киеве и в столичном регионе
Будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров на секунду.
Температура по области ночью +5...+10, днем +18...+23, в Киеве ночью +8...+10, днем +20...+22 градусов.
Погода в областных центрах
- Киев +20...+22
- Ужгород +23...+25
- Львов +21...+23
- Ивано-Франковск +20...+22
- Тернополь +20...+22
- Черновцы +20...+22
- Хмельницкий +20...+22
- Луцк +21...+23
- Ровно +20...+22
- Житомир +20...+22
- Винница +20...+22
- Одесса +18...+20
- Николаев +19...+21
- Херсон +18...+20
- Симферополь +18...+20
- Кропивницкий +20...+22
- Черкассы +20...+22
- Чернигов +20...+22
- Сумы +20...+22
- Полтава +20...+22
- Днепр +20...+22
- Запорожье +19...+21
- Донецк +20...+22
- Луганск +21...+23
- Харьков +20...+22