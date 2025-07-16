Разница в 10 градусов между Западом и Востоком, всюду дожди: прогноз погоды на 17 июля

Судя по карте Укргидрометцентра, дожди будут во всех областях Украины, а кое-где и грозы. На четверг, 17 июля, синоптики объявили желтый уровень опасности во многих регионах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 17 июля

Облачно с прояснениями. Ночью в северных, большинстве центральных областей, днем в Украине умеренные кратковременные дожди, грозы. А на Закарпатье и Прикарпатье пройдут значительные дожди.

Ветер западный, юго-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура в западных областях ночью +12...+17 градусов, днем +19...+24; в северных областях ночью +15...+20, днем +22...+27; на остальной территории ночью +18...+23, днем +29...+34 градуса.

Какой будет погода в Киеве и Киевской области 17 июля?

Здесь тоже облачно с прояснениями и кратковременные дожди с грозами по области, ночью местами.

Ветер северо-западный, западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +15...+20 градусов, днем +22...+27; в Киеве ночью +18...+20, днем +23...+25 градусов.

Поскольку в течение 17 июля будут грозы, то в Киеве объявлен І уровень опасности (желтый).

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

17 июля утром и днем на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди с грозами. В большинстве северных, центральных областей, южной части и на Харьковщине днем грозы, местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.



Где объявлен желтый уровень опасности в Украине на 17 июля / Укргидрометцентр

Синоптики напомнили, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Погода в областных центрах

Киев +24...+26

Ужгород +22...+24

Львов +21...+23

Ивано-Франковск +21...+23

Тернополь +21...+23

Черновцы +21...+23

Хмельницкий +21...+23

Луцк +21...+23

Ровно +21...+23

Житомир +24...+26

Винница +29...+31

Одесса +30...+32

Николаев +30...+32

Херсон +30...+32

Симферополь +30...+32

Кропивницкий +29...+31

Черкассы +29...+31

Чернигов +24...+26

Сумы +24...+26

Полтава +29...+31

Днепр +29...+31

Запорожье +30...+32

Донецк +31...+33

Луганск +31...+33

Харьков +31...+33



Прогноз погоды в Украине на 17 июля / Укргидрометцентр