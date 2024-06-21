В некоторых областях ударит жара более 30 градусов: какой будет погода в Украине 22 июня

21 июня 2024, 15:03
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине 22 июня будет довольно жаркой. Однако в некоторых областях в придачу еще и пройдут грозы.

В этот день в Украине будет переменная облачность. Температура в некоторых городах будет 30+ градусов.

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Прогноз на 22 июня

Осадков в этот день не предвидится, только в западных областях во вторую половину дня пройдут кратковременные дожди, грозы. Однако местами на Западе будут значительные дожди, град и шквалы ветра 17 – 22 метра в секунду.

В целом по стране ветер будет преимущественно южный, а в восточной, северо-восточной части и в Приазовье северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью составит 13 – 18 градусов, а днем 25 – 30 градусов. На Закарпатье и Прикарпатье местами 32 – 34 градуса.

Погода в областных центрах

  • Киев +27...+29
  • Ужгород +29...+31
  • Львов +29...+31
  • Ивано-Франковск +30...+32
  • Тернополь +29...+31
  • Черновцы +30...+32
  • Хмельницкий +29...+31
  • Луцк +28...+30
  • Ровно +28...+30
  • Житомир +27...+29
  • Винница +28...+30
  • Одесса +28...+30
  • Николаев +28...+30
  • Херсон +27...+29
  • Симферополь +28...+30
  • Кропивницкий +27...+29
  • Черкассы +27...+29
  • Чернигов +25...+27
  • Сумы +25...+27
  • Полтава +26...+28
  • Днепр +27...+29
  • Запорожье +26...+28
  • Донецк +25...+27
  • Луганск +25...+27
  • Харьков +25...+27


Погода в Украине 22 июня / Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 22 июня по Киевской области

В Киеве будет переменная облачность, однако осадков не ожидается.

Температура по области ночью составит 13 – 18 градусов и днем 25 – 30 градусов. Тем временем в столице ночью 15 – 17 градусов, днем 27 – 29 градусов.

Автор: Анастасія Кушпіт