Плюсовая температура и отсутствие осадков: прогноз погоды на 23 января
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в понедельник, 23 января, обрадует украинцев отсутствием осадков и преимущественно плюсовыми температурами на термометре. Интересно, что теплее всего в этот день будет не на Юге Украины.
Так, самую теплую погоду ожидают в Закарпатской области, воздух в которой может максимально прогреться до +11. В Крыму же максимальные указатели будут на уровне +6.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Однако, несмотря на погоду без осадков, на всей территории Украины будет облачно с прояснениями. Солнце иногда будет выглядывать из-за облаков и снова будет прятаться за них.
Температура воздуха на Западе, если не учитывать Закарпатскую область, может максимально прогреться днем до +4 градусов тепла. На Юге же до +3…+6. На Востоке возможно падение температуры ниже нуля и днем. Так, погода там в светлое время суток будет колебаться в пределах -1...+3. На Севере максимальная температура 23 января ожидается на уровне +2 градусов.
Температура в крупнейших городах Украины
- Киев – 0...+2
- Ужгород – +9...+11
- Львов – +2...+4
- Ивано-Франковск – +2...+4
- Тернополь – +2...+4
- Черновцы – +2...+4
- Хмельницкий – +1...+3
- Луцк – +2...+4
- Ровно – +2...+4
- Житомир – 0...+2
- Винница – -1...+1
- Одесса – +1...+3
- Николаев – +1...+3
- Херсон – 0...+2
- Симферополь – +4...+6
- Кропивницкий – 0...+2
- Черкассы – 0...+2
- Чернигов – 0...+2
- Сумы – -1...+1
- Полтава – -1...+1
- Днепр – 0...+2
- Запорожье – 0...+2
- Донецк – +1...+3
- Луганск – +1...+3
- Харьков – -1...+1