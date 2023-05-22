Солнце на Западе и дожди на Востоке: прогноз погоды в Украине на 23 мая
Источник:Укргидрометцентр
Во вторник, 23 мая, в Украине будет облачно с прояснениями. Синоптики говорят, что в некоторых областях следует ожидать дожди и грозы.
По данным специалистов, во вторник солнечная погода будет только на Западе. Остальные области накроют дожди.
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Прогноз от Укргидрометцентра
Ночью в восточных, южных, центральных и Сумских областях местами выпадут небольшие кратковременные дожди. На остальной территории – без осадков.
В то же время днем в Украине, кроме западных и Житомирской областей, ожидают умеренные кратковременные дожди, местами грозы. Кроме того, в южных и центральных областях кое-где прогнозируют град и шквалы 15-20 метров в секунду. Ветер будет царить северо-восточный, восточный, 5-10 метров в секунду.
Температура ночью будет составлять 11-16 градусов тепла, в западных областях – 6-11 градусов тепла. Добавим, что днем в Украине средняя температура будет 20-25 градусов тепла. В Карпатах ночью прогнозируют 2-7 градусов тепла, а днем – 15-20 градусов тепла.
В Украине – пожарная опасность
Синоптики предупреждают о пожароопасности по Украине. В частности, 22-25 мая в Украине (кроме Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей) будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода в городах
- Киев – +22...+24
- Ужгород – +22...+24
- Львов – +21…+23
- Ивано-Франковск – +21…+23
- Тернополь – +21…+23
- Черновцы – +21…+23
- Хмельницкий – +21…+23
- Луцк – +20...+22
- Ровно – +21…+23
- Житомир – +22...+24
- Винница – +22...+24
- Одесса – +23...+25
- Николаев – +22...+24
- Херсон – +22...+24
- Симферополь – +20...+22
- Кропивницкий – +21...+23
- Черкассы – +22…+24
- Чернигов – +21…+23
- Сумы – +20...+22
- Полтава – +22...+24
- Днепр – +22...+24
- Запорожье – +22...+24
- Донецк – +21...+23
- Луганск – +22...+24
- Харьков – +20...+22