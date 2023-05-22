Солнце на Западе и дожди на Востоке: прогноз погоды в Украине на 23 мая

22 мая 2023, 14:27
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Укргидрометцентр

Во вторник, 23 мая, в Украине будет облачно с прояснениями. Синоптики говорят, что в некоторых областях следует ожидать дожди и грозы.

По данным специалистов, во вторник солнечная погода будет только на Западе. Остальные области накроют дожди.

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Прогноз от Укргидрометцентра

Ночью в восточных, южных, центральных и Сумских областях местами выпадут небольшие кратковременные дожди. На остальной территории – без осадков.

В то же время днем в Украине, кроме западных и Житомирской областей, ожидают умеренные кратковременные дожди, местами грозы. Кроме того, в южных и центральных областях кое-где прогнозируют град и шквалы 15-20 метров в секунду. Ветер будет царить северо-восточный, восточный, 5-10 метров в секунду.

Температура ночью будет составлять 11-16 градусов тепла, в западных областях – 6-11 градусов тепла. Добавим, что днем в Украине средняя температура будет 20-25 градусов тепла. В Карпатах ночью прогнозируют 2-7 градусов тепла, а днем – 15-20 градусов тепла.

В Украине – пожарная опасность

Синоптики предупреждают о пожароопасности по Украине. В частности, 22-25 мая в Украине (кроме Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей) будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожарная опасность в Украине / Фото Укргидрометцентр

Погода в городах

  • Киев – +22...+24
  • Ужгород – +22...+24
  • Львов – +21…+23
  • Ивано-Франковск – +21…+23
  • Тернополь – +21…+23
  • Черновцы – +21…+23
  • Хмельницкий – +21…+23
  • Луцк – +20...+22
  • Ровно – +21…+23
  • Житомир – +22...+24
  • Винница – +22...+24
  • Одесса – +23...+25
  • Николаев – +22...+24
  • Херсон – +22...+24
  • Симферополь – +20...+22
  • Кропивницкий – +21...+23
  • Черкассы – +22…+24
  • Чернигов – +21…+23
  • Сумы – +20...+22
  • Полтава – +22...+24
  • Днепр – +22...+24
  • Запорожье – +22...+24
  • Донецк – +21...+23
  • Луганск – +22...+24
  • Харьков – +20...+22

Прогноз погоды в Украине / Фото Укргидрометцентр

Автор: Анна Романюк