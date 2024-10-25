На Западе +18, но преимущественно – стремительное похолодание: прогноз погоды в Украине на 26 октября

25 октября 2024, 14:35
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Автор: Дмитрий Усик

Источник:

Укргидрометцентр

В субботу, 26 октября, по Украине прогнозируется переменная облачность. В большинстве областей будет довольно прохладно, за исключением западных регионов.

В Укргидрометцентре отмечают, что суббота пройдет без осадков. Поэтому можно быть спокойным и оставлять зонтик или дождевик дома.

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Какой будет погода по Украине

Так, синоптики 26 октября не ожидают осадков по Украине, однако ночью и утром в большинстве районов Правобережья и местами на северо-востоке страны туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью не будет превышать +3...+8, в западных, Житомирской, Винницкой и восточных областях немного прохладнее – от +3 до -2. Днем температура будет достигать +9...+14, а на Прикарпатье и Закарпатье будет подниматься до +18.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев – +11...+13
  • Ужгород – +16...+18
  • Львов – +15...+17
  • Ивано-Франковск – +14...+16
  • Тернополь – +13...+15
  • Черновцы – +15...+17
  • Хмельницкий – +12...+14
  • Луцк – +13...+15
  • Ровно – +12...+14
  • Житомир – +11...+13
  • Винница – +12...+14
  • Одесса – +12...+14
  • Николаев – +12...+14
  • Херсон – +12...+14
  • Симферополь – +13...+15
  • Кропивницкий – +12...+14
  • Черкассы – +11...+13
  • Чернигов – +10...+12
  • Сумы – +9...+11
  • Полтава – +11...+13
  • Днепр – +11...+13
  • Запорожье – +11...+13
  • Донецк – +9...+11
  • Луганск – +8...+10
  • Харьков – +9...+11

Прогноз погоды в Украине на 23 октября / Укргидрометцентр