В последний день зимы из-за облаков наконец-то выглянет солнце: прогноз погоды на 28 февраля

Погода в Украине во вторник, 28 февраля, будет без существенных осадков по всей территории государства. Также синоптики обещают, что повсюду будет облачно с прояснениями.

Температура воздуха в этот день будет кое-где прохладнее предыдущего дня, однако ниже 0 днем не будет опускаться нигде. Так, на Востоке и Юге Украины она упадет на несколько градусов.

Интересно Будут ли весной морозы и снег: какую погоду прогнозируют в марте

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

На Западе Украины синоптики сулят колебания температуры преимущественно в пределах от 0 до +3, однако самой теплой погода будет в Закарпатской области. Там столбики термометра поднимутся максимально до +8. Что касается Севера государства, то там следует ожидать днем температуру за окном от +1 до +4.

А вот на Востоке в последний день последнего зимнего месяца не стоит ожидать +14, как это было накануне. Вместо этого воздух максимально прогреется до +5.

Самой теплой, как часто бывает, погоду обещают на Юге Украины. Там украинцев будут радовать преимущественно +5…+8, а во временно оккупированном Крыму и все +12.

Погода в городах Украины 28 февраля

Киев – +1..+3

Ужгород – +6...+8

Львов – +1..+3

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – +1..+3

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – +1..+3

Луцк – +1..+3

Ровно – +1..+3

Житомир – +2...+4

Винница – +2...+4

Одесса – +6...+8

Николаев – +5...+7

Херсон – +5...+7

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +2...+4

Сумы – +1...+3

Полтава – +2...+4

Днепр – +3...+5

Запорожье – +5...+7

Донецк – +3...+5

Луганск – +1...+3

Харьков – +1...+3



Прогноз погоды на 28 февраля / Данные Укргидрометцентра

Укргидрометцентре обнародовали прогноз погоды на март. Ожидается, что температура в первый месяц весны будет выше нормы. В частности, будет достигать +2...+7 градусов тепла. Месячное количество осадков ожидается в пределах нормы. Однако, в восточных областях, вероятно, она будет несколько меньше нормы.