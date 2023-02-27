В последний день зимы из-за облаков наконец-то выглянет солнце: прогноз погоды на 28 февраля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине во вторник, 28 февраля, будет без существенных осадков по всей территории государства. Также синоптики обещают, что повсюду будет облачно с прояснениями.
Температура воздуха в этот день будет кое-где прохладнее предыдущего дня, однако ниже 0 днем не будет опускаться нигде. Так, на Востоке и Юге Украины она упадет на несколько градусов.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
На Западе Украины синоптики сулят колебания температуры преимущественно в пределах от 0 до +3, однако самой теплой погода будет в Закарпатской области. Там столбики термометра поднимутся максимально до +8. Что касается Севера государства, то там следует ожидать днем температуру за окном от +1 до +4.
А вот на Востоке в последний день последнего зимнего месяца не стоит ожидать +14, как это было накануне. Вместо этого воздух максимально прогреется до +5.
Самой теплой, как часто бывает, погоду обещают на Юге Украины. Там украинцев будут радовать преимущественно +5…+8, а во временно оккупированном Крыму и все +12.
Погода в городах Украины 28 февраля
Киев – +1..+3
Ужгород – +6...+8
Львов – +1..+3
Ивано-Франковск – 0...+2
Тернополь – +1..+3
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – +1..+3
Луцк – +1..+3
Ровно – +1..+3
Житомир – +2...+4
Винница – +2...+4
Одесса – +6...+8
Николаев – +5...+7
Херсон – +5...+7
Симферополь – +10...+12
Кропивницкий – +3...+5
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +2...+4
Сумы – +1...+3
Полтава – +2...+4
Днепр – +3...+5
Запорожье – +5...+7
Донецк – +3...+5
Луганск – +1...+3
Харьков – +1...+3