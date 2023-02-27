Температура повітря у цей день буде подекуди дещо прохолоднішою, ніж попереднього дня, однак нижче 0 вдень не опускатиметься ніде. Так, на Сході та Півдні України вона впаде на декілька градусів.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
На Заході України синоптики передбачають коливання температури переважно в межах від 0 до +3, однак найтеплішою погода буде у Закарпатській області. Там стовпчики термометра піднімуться максимально до +8. Щодо Півночі держави, то там варто очікувати вдень температуру за вікном від +1 до +4.
А ось на Сході в останній день останнього місяця зими не варто очікувати +14, як це було напередодні. Натомість там повітря максимально прогріється до +5.
Найтеплішою, як це часто буває, погоду обіцяють на Півдні України. Там українців радуватимуть переважно +5...+8, а в тимчасово окупованому Криму й всі +12.
Погода у містах України 28 лютого
Київ – +1..+3
Ужгород – +6...+8
Львів – +1..+3
Івано-Франківськ – 0...+2
Тернопіль – +1..+3
Чернівці – 0...+2
Хмельницький – +1..+3
Луцьк – +1..+3
Рівне – +1..+3
Житомир – +2...+4
Вінниця – +2...+4
Одеса – +6...+8
Миколаїв – +5...+7
Херсон – +5...+7
Сімферополь – +10...+12
Кропивницький – +3...+5
Черкаси – +2...+4
Чернігів – +2...+4
Суми – +1...+3
Полтава – +2...+4
Дніпро – +3...+5
Запоріжжя – +5...+7
Донецьк – +3...+5
Луганськ – +1...+3
Харків – +1...+3
Прогноз погоди на 28 лютого / Дані Укргідрометцентру