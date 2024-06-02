Переменная облачность и местами кратковременные дожди: прогноз погоды в Украине на 3 июня

В понедельник, 3 июня, в Украине ожидается облачность. В то же время осадки возможны только в нескольких регионах.

Небо над Украиной будет покрыто облаками, однако время от времени солнце будет пробиваться сквозь них. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди.

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Какой будет погода в Украине

Ночью в большинстве северных, центральных, Харьковской областях, днем в Карпатском регионе местами возможны кратковременные дожди и грозы. В то же время на остальной территории без осадков.

Ветер ожидается юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью будет +13...+18 градусов, на западе страны +10...+15 градусов, а днем +27...+32 градусов, в западных, северных, Винницкой областях и на побережье морей +23...+28 градусов.

Какой будет погода на Киевщине

В Киевской области ожидается облачность с прояснениями️. Ночью местами, кратковременный дождь, гроза ️, днем без осадков.

Ветер ожидается юго-западный️, 5 – 10 метров за секунду. Температура ночью будет +13...+18 градусов, днем +23...28 градусов. В Киеве ночью столбики термометров покажут +16...+18 градусов, а днем +25...+27 градусов.

Какой будет погода в областных центрах

Киев – +25...+27,

Ужгород – +24...+26,

Львов – +24...+26,

Ивано-Франковск – +24...+26,

Тернополь – +24...+26,

Черновцы – +24...+26,

Хмельницкий – +24...+26,

Луцк – +24...+26,

Ровно – +24...+26,

Житомир – +25...+27,

Винница – +27...+29,

Одесса – +29...+31,

Николаев – +29...+31,

Херсон – +29...+31,

Симферополь – +29...+31,

Кропивницкий – +27...+39,

Черкассы – +29...+31,

Чернигов – +25...+27,

Сумы – +25...+27,

Полтава – +27...+29,

Днепр – +29...+31,

Запорожье – +29...+31,

Донецк – +30...+32,

Луганск – +29...+31,

Харьков – +28...+30.



Прогноз погоды на 3 июня / Фото Укргидрометцентр