В Новый год без мороза и снега: прогноз погоды на 31 декабря
Синоптики обнародовали прогноз на вторник, 31 декабря. Украинцам обещают теплую погоду без снега. Некоторые температуры, названные в Укргидрометцентре, экстремально высокие как для декабря.
Впрочем, ночью все же будет небольшой минус. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине 31 декабря
Прогнозируют облачную погоду без существенных осадков. Ночью и утром в западных и южных областях местами будет туман. Ветер западный, 7 – 12 метров в секунду.
Температура ночью от +2 до -3 градусов; днем 0...+5. В большинстве южных областей, Крыму и на Прикарпатье +7...+12.
Прогноз погоды на 31 декабря в Киеве и в столичном регионе
Здесь также будет облачно и без существенных осадков. Ветер западный, 7 – 12 метров в секунду.
Температура ночью от +2 до -3, днем 0...+5. В Киеве ночью около нуля, днем +2...+4 градуса.
Погода в областных центрах
- Киев +2...+4
- Ужгород +2...+4
- Львов +5...+7
- Ивано-Франковск +5...+7
- Тернополь +5...+7
- Черновцы +5...+7
- Хмельницкий +3...+5
- Луцк +5...+7
- Ровно +2...+4
- Житомир +2...+4
- Винница +3...+5
- Одесса +7...+9
- Николаев +8...+10
- Херсон +8...+10
- Симферополь +9...+11
- Кропивницкий +2...+4
- Черкассы +3...+5
- Чернигов +2...+4
- Сумы +2...+4
- Полтава +2...+4
- Днепр +2...+4
- Запорожье +2...+4
- Донецк 0...+2
- Луганск 0...+2
- Харьков +1...+3