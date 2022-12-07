Мокрый снег с облаками и плюсовая температура: прогноз погоды на 8 декабря

Погода в четверг, 8 декабря, будет с дождями, снегом и облаками. Однако в пасмурной, казалось бы, погоде найдется место солнышку и теплу.

Теплее всего в четверг будет на Юге Украины, где отметки термометра достигнут показателей от +7 до +12 градусов тепла. На остальной территории нашего государства будет примерно одинаковая плюсовая температура.

Интересно +15 градусов и солнце: где в Украине вообще не будет морозов в декабре

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Как рассказала синоптик Наталья Диденко, в четверг украинцев ожидает разная погода в разных уголках страны. Так, в центре и на Востоке Украины будет мокрый снег, в южной части – местами дождь, а на севере и Винницкой области – плотные постфронтальные облака. В западных областях будет выглядывать солнце и не будет осадков. Столицу осадки также завтра обойдут, поэтому останется лишь облачность.

Что касается температуры воздуха, то почти по всей территории Украины ожидается около нуля, а днем "даже с небольшими плюсами". Однако на Юге +5…+9, в Крыму до +14 градусов. Также 8 декабря будет постепенно стихать ветер, и только на Востоке останется порывистым.

На выходных и в ближайший понедельник потеплеет до +4...+8 градусов,

– анонсировала Наталья Диденко.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра.

Прогноз Натальи Диденко подтверждает и Укргидрометцентр. По его данным, половину государства окутают облака с небольшими снегопадами, на другой половине будет дождь и местами будет идти мокрый снег. В Киеве пасмурная погода обещает держаться около 0 градусов, а дороги кое-где будет посыпать небольшой снег.

Такая же погода будет на севере и западе Украины. На Востоке и Центре государства будут идти дожди, снег и мокрый снег. И только на Юге нашей страны будут более ощутимы температурные "плюсы" и преимущественно будут дожди.

В целом, температура в течение суток в Украине будет колебаться от 5 градусов мороза ночью до 12 градусов тепла днем.

Погода в городах страны 8 декабря

Ужгород – +2...+4

Львов – +1...+3

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – 0...+2

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – 0...+2

Винница – 0...+2

Одесса – +5...+7

Николаев – +5...+7

Херсон – +5...+7

Симферополь – +10…+12

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – -0...+2

Чернигов – 0...+2

Суммы – 0...+2

Полтава – 0...+2

Днепр – +2...+4

Запорожье – +3…+5

Донецк – 0...+2

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1

Киев – -1...+1



Прогноз погоды на 8 декабря / Карта Укргидрометцентра