Облачность, гололедица и местами порывы ветра: прогноз погоды в Украине на 9 февраля

В воскресенье, 9 февраля, в Украине ожидается облачность с прояснениями. Синоптики прогнозируют, что местами могут быть порывы ветра.

Небо над Украиной будет затянуто облаками, однако время от времени будет выходить солнце. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также -20 градусов и двухметровые сугробы: горные участки украинской границы засыпало снегом

Какой будет погода в Украине

Синоптики предупреждают, что на дорогах северных, восточных и большинства центральных областей местами гололедица.

Кроме этого, ветер ожидают северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду, в Приазовье местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью -6...-11 градусов мороза, днем -1...-6 градусов мороза, в западных и южных областях от -2 градусов мороза до +3 градусов тепла, на Закарпатье +3...+8 градусов тепла.

Какой будет погода на Киевщине

В Киеве и Киевской области также будет облачно с прояснениями. На дорогах области также местами гололедица ️ Ветер преимущественно северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью -6...-11 градусов мороза, днем -1...-6 градусов мороза. В Киеве ночью -7...-9 градусов мороза, днем -3...-5 градуса мороза.

Какой будет погода в областных центрах

Киев 0...-2;

Ужгород +5...+7;

Львов +1...+3;

Ивано-Франковск +1...+3;

Тернополь 0...+2;

Черновцы 0...+2;

Хмельницкий -1...+1;

Луцк -1...+1;

Ровно -1...+1;

Житомир 0...-2;

Винница 0...-2;

Одесса 0...+2;

Николаев 0...+2;

Херсон -1...+1;

Симферополь -1...+1;

Кропивницкий -1...+1;

Черкассы -1...+1;

Чернигов -4...-2;

Сумы -4...-2;

Полтава -3...-1;

Днепр 0...-2;

Запорожье -1....+1;

Донецк -3...-1;

Луганск -4...-2;

Харьков -3...-1.



Прогноз погоды в Украине на 9 февраля / Укргидрометцентр