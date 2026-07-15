До +30 и почти без дождей: какая погода ожидается в Украине 16 июля

В четверг, 16 июля, в Украине ожидается теплая и преимущественно сухая погода. Кратковременные дожди с грозами прогнозируются лишь в отдельных регионах страны.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какая будет погода в Украине?

В Украине прогнозируют комфортную летнюю погоду. По данным синоптиков, страна будет находиться в поле несколько повышенного атмосферного давления, поэтому в большинстве областей существенных осадков не ожидается.

По всей территории Украины будет переменная облачность. Только в Закарпатье, в Карпатах и на юго-востоке страны днем местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер будет северо-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 15–20 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 25 – 30 градусов, обеспечив комфортные летние условия.

В Киевской области и в столице также прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер останется северо-западным, 5 – 10 метров в секунду. В Киевской области температура ночью составит 15 – 20 градусов, днем – 25 – 30 градусов. В Киеве ночью ожидается 18–20 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 28 – 30 градусов.

Какая будет температура в областных центрах?

Киев +25…+27;

Ужгород +28…+30;

Львов +26…+28;

Ивано-Франковск +25…+27;

Тернополь +25…+27;

Черновцы +27…+29;

Хмельницкий +25…+27;

Луцк +25…+27;

Ровно +25…+27;

Житомир +24…+26;

Винница +25…+27;

Одесса +27…+29;

Николаев +28…+30;

Херсон +27…+29;

Симферополь +26…+28;

Кропивницкий +26…+28;

Черкассы +25…+27;

Чернигов +24…+26;

Сумы +21…+23;

Полтава +22…+24;

Днепр +22…+24;

Запорожье +25…+27;

Донецк +26…+28;

Луганск +26…+28;

Харьков +23…+25.



Погода в Украине 16 июля / Карта Укргидрометцентра

Напомним, согласно прогнозу Укргидрометцентра, 17 июля в Украине будет преобладать сухая погода без осадков. Уже 18 июля кратковременные дожди и грозы вернутся на запад страны, а 19–21 июля охватят большинство областей. В то же время 22–23 июля снова ожидается преимущественно сухая погода, за исключением восточных и юго-восточных регионов.