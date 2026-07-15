До +30 и почти без дождей: какая погода ожидается в Украине 16 июля
В четверг, 16 июля, в Украине ожидается теплая и преимущественно сухая погода. Кратковременные дожди с грозами прогнозируются лишь в отдельных регионах страны.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Какая будет погода в Украине?
В Украине прогнозируют комфортную летнюю погоду. По данным синоптиков, страна будет находиться в поле несколько повышенного атмосферного давления, поэтому в большинстве областей существенных осадков не ожидается.
По всей территории Украины будет переменная облачность. Только в Закарпатье, в Карпатах и на юго-востоке страны днем местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер будет северо-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит 15–20 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 25 – 30 градусов, обеспечив комфортные летние условия.
В Киевской области и в столице также прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер останется северо-западным, 5 – 10 метров в секунду. В Киевской области температура ночью составит 15 – 20 градусов, днем – 25 – 30 градусов. В Киеве ночью ожидается 18–20 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 28 – 30 градусов.
Какая будет температура в областных центрах?
- Киев +25…+27;
- Ужгород +28…+30;
- Львов +26…+28;
- Ивано-Франковск +25…+27;
- Тернополь +25…+27;
- Черновцы +27…+29;
- Хмельницкий +25…+27;
- Луцк +25…+27;
- Ровно +25…+27;
- Житомир +24…+26;
- Винница +25…+27;
- Одесса +27…+29;
- Николаев +28…+30;
- Херсон +27…+29;
- Симферополь +26…+28;
- Кропивницкий +26…+28;
- Черкассы +25…+27;
- Чернигов +24…+26;
- Сумы +21…+23;
- Полтава +22…+24;
- Днепр +22…+24;
- Запорожье +25…+27;
- Донецк +26…+28;
- Луганск +26…+28;
- Харьков +23…+25.
Погода в Украине 16 июля / Карта Укргидрометцентра
Напомним, согласно прогнозу Укргидрометцентра, 17 июля в Украине будет преобладать сухая погода без осадков. Уже 18 июля кратковременные дожди и грозы вернутся на запад страны, а 19–21 июля охватят большинство областей. В то же время 22–23 июля снова ожидается преимущественно сухая погода, за исключением восточных и юго-восточных регионов.