Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Яка буде погода в Україні?
В Україні прогнозують комфортну літню погоду. За даними синоптиків, країна перебуватиме в полі дещо підвищеного атмосферного тиску, тому в більшості областей істотних опадів не очікується.
По всій території України буде мінлива хмарність. Лише на Закарпатті, в Карпатах і на південному сході країни вдень місцями можливі короткочасні дощі та грози. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі становитиме 15 – 20 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до 25 – 30 градусів, забезпечивши комфортні літні умови.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
На Київщині та в столиці також прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер залишиться північно-західним, 5 – 10 метрів за секунду. У Київській області температура вночі становитиме 15 – 20 градусів, удень – 25 – 30 градусів. У Києві вночі очікується 18 – 20 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 28 – 30 градусів.
Яка буде температура в обласних центрах?
- Київ +25…+27;
- Ужгород +28…+30;
- Львів +26…+28;
- Івано-Франківськ +25…+27;
- Тернопіль +25…+27;
- Чернівці +27…+29;
- Хмельницький +25…+27;
- Луцьк +25…+27;
- Рівне +25…+27;
- Житомир +24…+26;
- Вінниця +25…+27;
- Одеса +27…+29;
- Миколаїв +28…+30;
- Херсон +27…+29;
- Сімферополь +26…+28;
- Кропивницький +26…+28;
- Черкаси +25…+27;
- Чернігів +24…+26;
- Суми +21…+23;
- Полтава +22…+24;
- Дніпро +22…+24;
- Запоріжжя +25…+27;
- Донецьк +26…+28;
- Луганськ +26…+28;
- Харків +23…+25.
Погода в Україні 16 липня / Карта Укргідрометцентру
Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, 17 липня в Україні переважатиме суха погода без опадів. Уже 18 липня короткочасні дощі та грози повернуться на захід країни, а 19 – 21 липня охоплять більшість областей. Водночас 22 – 23 липня знову очікується переважно суха погода, за винятком східних і південно-східних регіонів.