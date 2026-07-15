Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Яка буде погода в Україні?

В Україні прогнозують комфортну літню погоду. За даними синоптиків, країна перебуватиме в полі дещо підвищеного атмосферного тиску, тому в більшості областей істотних опадів не очікується.

По всій території України буде мінлива хмарність. Лише на Закарпатті, в Карпатах і на південному сході країни вдень місцями можливі короткочасні дощі та грози. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме 15 – 20 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до 25 – 30 градусів, забезпечивши комфортні літні умови.

На Київщині та в столиці також прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер залишиться північно-західним, 5 – 10 метрів за секунду. У Київській області температура вночі становитиме 15 – 20 градусів, удень – 25 – 30 градусів. У Києві вночі очікується 18 – 20 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 28 – 30 градусів.

Яка буде температура в обласних центрах?

Київ +25…+27;

Ужгород +28…+30;

Львів +26…+28;

Івано-Франківськ +25…+27;

Тернопіль +25…+27;

Чернівці +27…+29;

Хмельницький +25…+27;

Луцьк +25…+27;

Рівне +25…+27;

Житомир +24…+26;

Вінниця +25…+27;

Одеса +27…+29;

Миколаїв +28…+30;

Херсон +27…+29;

Сімферополь +26…+28;

Кропивницький +26…+28;

Черкаси +25…+27;

Чернігів +24…+26;

Суми +21…+23;

Полтава +22…+24;

Дніпро +22…+24;

Запоріжжя +25…+27;

Донецьк +26…+28;

Луганськ +26…+28;

Харків +23…+25.



Погода в Україні 16 липня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, 17 липня в Україні переважатиме суха погода без опадів. Уже 18 липня короткочасні дощі та грози повернуться на захід країни, а 19 – 21 липня охоплять більшість областей. Водночас 22 – 23 липня знову очікується переважно суха погода, за винятком східних і південно-східних регіонів.