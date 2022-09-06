Когда погода в сентябре испортится окончательно – будут падать дожди и будет холодно
Начало сентября выдалось несколько прохладным, однако весь месяц не будет таким. Синоптики прогнозируют кратковременное бабье лето, после которого уже окончательно наступят холода.
Об этом свидетельствуют данные Gismeteo, передает 24 канал. О том, какой будет погода в ближайшие недели, читайте далее.
Важно Когда в Украину придет бабье лето: что говорят синоптики
На Западе погода будет преимущественно прохладной с большим количеством осадков. Однако пасмурные дни иногда будут отступать и на смену будут приходить теплые и солнечные. Самые теплые дни будут 6 – 8 сентября, а после этого следует ждать затяжных дождей.
Ситуация несколько изменится 15 – 16 сентября, когда на смену +12...+14 градусам придут +19...+21 градус. Однако конец месяца будет прохладным. Температура воздуха опустится вплоть до +11 градусов.
Какой будет погода на Западе Украины в сентябре / Фото Gismeteo
Ощутимо теплее будет в восточных областях, где к середине месяца можно будет увидеть температуру воздуха, близкую к летней. Однако дожди будут напоминать, что на дворе осень. Ближе к концу месяца столбики термометров опустятся до +9...+11 градусов, но солнышко еще будет радовать нас.
Погода в сентябре на Востоке Украины / Фото Gismeteo
Однако самой теплой погоды стоит ждать в южных областях, где почти до последних дней сентября столбик термометра будет удерживаться на отметках выше +20 градусов. И хотя последняя неделя отметится +13...+15 градусами, все эти дни будут солнечными.
Какой будет погода в сентябре на Юге / Фото Gismeteo
Ситуация в северных регионах будет похожа на обстановку на Западе, но с меньшим количеством дождей. Максимально температура воздуха опустится до +9 градусов.
Прогноз погоды на сентябрь в северных регионах / Фото Gismeteo
Впрочем, синоптики ожидают, что на всей территории Украины в конце месяца стоит ждать существенного похолодания. Добавим, что в ночь на 6 сентября в восточных регионах впервые были ночные заморозки. В Луганской области температура воздуха опускалась аж до -1...-3 градусов.
Первое бабье лето – уже в Украине
Синоптик Наталья Диденко 1 сентября сообщила, что в Украину уже пришло первое бабье лето. Она пояснила, что в украинском умеренно-континентальном климате бабье лето приходит ориентировочно 28 августа и длится до 11 сентября. Его называют молодым бабьим летом.
Второе потепление приходит уже во второй половине сентября и в начале октября. Третье – приходится на середину ноября. После него и начинаются первые настоящие холода.