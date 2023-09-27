Тепло как летом: какой будет погода в Украине 27 сентября

В среду, 27 сентября, в Украине будет без осадков. Средняя температура, по прогнозам синоптиков, составит +25 градусов, теплее всего будет на Юге – там столбики термометров достигнут +27...+29 градусов.

Лето никак не хочет отпускать украинцев. Для кого-то это приятно, ведь хочется еще походить в легких платьях и шортах, а кому-то не хватает прохлады. Пользуйтесь возможностью гулять без зонтов, дождевиков и тяжелых пальто!

Смотрите также Самый теплый день почти за 100 лет: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд

Какая будет погода в Украине 27 сентября

Прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман.

Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +9...+14 градусов, днем +23...+28 градусов; в южной части ночью +13...+18 градусов, днем +25...+30 градусов; в Карпатах ночью +6...+11 градусов, днем +17...+22 градуса.

Погода в столице и области

Здесь также небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5 – 8 метров в секунду.

Температура по области ночью +9...+14 градусов, днем +23...+28 градусов, в Киеве ночью +12...+14 градусов, днем +24...+26 градусов.

Предупреждение о пожарной опасности

26 – 29 сентября в Украине, кроме Закарпатья, Прикарпатья и Волынской области, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптики обещают, что на этой неделе в Украине не будет осадков, так что будьте осторожны в это время и соблюдайте уже привычные рекомендации во время пожарной опасности. Не разжигайте костер в лесах, не сжигайте сухую стерню, не оставляйте окурки. Также в лесах нельзя охотиться и ездить на машине.

Пожарная опасность в Украине 27 сентября / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

Киев +24...+26

Ужгород +25...+27

Львов +24...+26

Ивано-Франковск +24...+26

Тернополь +25...+27

Черновцы +24...+26

Хмельницкий +25...+27

Луцк +24...+26

Ровно +23...+25

Житомир +24...+26

Винница +25...+27

Одесса +27...+29

Николаев +27...+29

Херсон +27...+29

Симферополь +27...+29

Кропивницкий +26...+28

Черкассы +25...+27

Чернигов +23...+25

Сумы +23...+25

Полтава +25...+27

Днепр +26...+28

Запорожье +27...+29

Донецк +25...+27

Луганск +25...+27

Харьков +25...+27

Прогноз погоды в Украине на 27 сентября / Укргидрометцентр