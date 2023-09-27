Тепло как летом: какой будет погода в Украине 27 сентября
Источник:Укргидрометцентр
В среду, 27 сентября, в Украине будет без осадков. Средняя температура, по прогнозам синоптиков, составит +25 градусов, теплее всего будет на Юге – там столбики термометров достигнут +27...+29 градусов.
Лето никак не хочет отпускать украинцев. Для кого-то это приятно, ведь хочется еще походить в легких платьях и шортах, а кому-то не хватает прохлады. Пользуйтесь возможностью гулять без зонтов, дождевиков и тяжелых пальто!
Смотрите также Самый теплый день почти за 100 лет: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
Какая будет погода в Украине 27 сентября
Прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман.
Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью +9...+14 градусов, днем +23...+28 градусов; в южной части ночью +13...+18 градусов, днем +25...+30 градусов; в Карпатах ночью +6...+11 градусов, днем +17...+22 градуса.
Погода в столице и области
Здесь также небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5 – 8 метров в секунду.
Температура по области ночью +9...+14 градусов, днем +23...+28 градусов, в Киеве ночью +12...+14 градусов, днем +24...+26 градусов.
Предупреждение о пожарной опасности
26 – 29 сентября в Украине, кроме Закарпатья, Прикарпатья и Волынской области, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Синоптики обещают, что на этой неделе в Украине не будет осадков, так что будьте осторожны в это время и соблюдайте уже привычные рекомендации во время пожарной опасности. Не разжигайте костер в лесах, не сжигайте сухую стерню, не оставляйте окурки. Также в лесах нельзя охотиться и ездить на машине.
Пожарная опасность в Украине 27 сентября / Укргидрометцентр
Погода в областных центрах
- Киев +24...+26
- Ужгород +25...+27
- Львов +24...+26
- Ивано-Франковск +24...+26
- Тернополь +25...+27
- Черновцы +24...+26
- Хмельницкий +25...+27
- Луцк +24...+26
- Ровно +23...+25
- Житомир +24...+26
- Винница +25...+27
- Одесса +27...+29
- Николаев +27...+29
- Херсон +27...+29
- Симферополь +27...+29
- Кропивницкий +26...+28
- Черкассы +25...+27
- Чернигов +23...+25
- Сумы +23...+25
- Полтава +25...+27
- Днепр +26...+28
- Запорожье +27...+29
- Донецк +25...+27
- Луганск +25...+27
- Харьков +25...+27
Прогноз погоды в Украине на 27 сентября / Укргидрометцентр