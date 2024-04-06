Воскресенье будет теплым, местами дождливым: прогноз погоды в Украине на 7 апреля

Погода в Украине в воскресенье, 7 апреля, будет облачной с прояснениями. Синоптики местами прогнозируют небольшие или умеренные дожди.

В Карпатах объявили о снеголавинной опасности. Во Львовской области 6 апреля объявляли штормовое предупреждение из-за гроз и шквалов.

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Какой будет погода в регионах Украины

На территории всей Украины будет облачно с прояснениями без существенных осадков.

Температура ночью 4 – 9 градусов тепла, днем 14 – 19 градусов, на Закарпатье до 23 градусов тепла. Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду,

– заявили в Укргидрометцентре.

Они объяснили, что местами будет идти дождь. В частности:

небольшие дожди прогнозируют в большинстве северных, центральных и южных областей,

умеренные – в Кировоградской, Одесской и Николаевской областях,

на остальной территории Украины днем существенных осадков не прогнозировали.

В Киевской области также будет облачно с прояснениями. Только ночью небольшой дождь, днем – без существенных осадков.

Температура по области ночью 5 – 9 градусов тепла, днем 14 – 19 градусов. В Киеве ночью 7 – 9 градусов тепла, днем 16 – 18 градусов,

– объяснили синоптики.

Они добавили, что ветер будет северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Какой погоды ждать в украинских городах

Киев +16...+18

Ужгород +20...+22

Львов +18...+20

Ивано-Франковск +17...+19

Тернополь +17...+19

Черновцы +17...+19

Хмельницкий +17...+19

Луцк +17...+19

Ровно +16...+18

Житомир +14...+16

Винница +17...+19

Одесса +15...+17

Николаев +18...+20

Херсон +19...+21

Симферополь +18...+20

Кропивницкий +16...+18

Черкассы +16...+18

Чернигов +15...+17

Сумы +16...+18

Полтава +17...+19

Днепр +18...+20

Запорожье +19...+21

Донецк +19...+21

Луганск +18...+20

Харьков +19...+21

Прогноз погоды в Украине на 7 апреля / Укргидрометцентр