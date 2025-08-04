Во Львове 4 августа ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют туман, дожди и грозы.

Кроме этого, днем местами возможен град. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Смотрите также Дожди на Западе и Востоке, до +32 на Юге: прогноз погоды на 4 августа

Какой будет погода во Львове?

В течение суток во Львове и области возможны кратковременные дожди, грозы, днем местами град. Ночью и утром местами туман. Ветер будет северо-западным, ночью со скоростью до 3 – 8 метров в секунду, днем – до 9 – 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью в области составит от +12 до +17 градусов тепла, днем +21 – +26 градусов. Тогда как во Львове ночью столбики термометров будут показывать от +14 до +16 градусов тепла, днем – +22 – +24 градусов.

В связи с такими погодными условиями мэрия города призывает жителей учитывать прогноз погоды и быть осмотрительными.

Напомним, что ранее синоптики предупреждали жителей Украины о дождях и грозах. В Укргидрометцентре написали, что осадки следует ожидать в восточных и северо-восточных областях 4 августа. Днем в западных областях пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории будет без осадков.