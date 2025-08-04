Окрім цього, вдень подекуди можливий град. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Якою буде погода у Львові?

Впродовж доби у Львові та області можливі короткочасні дощі, грози, вдень подекуди град. Вночі та вранці місцями туман. Вітер буде північно-західним, вночі зі швидкістю до 3 – 8 метрів за секунду, вдень – до 9 – 14 метрів за секунду.

Температура вночі в області становитиме від +12 до +17 градусів тепла, вдень +21 – +26 градусів. Тоді як у Львові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +14 до +16 градусів тепла, вдень – +22 – +24 градусів.

У зв'язку з такими погодними умовами мерія міста закликає мешканців зважати на прогноз погоди й бути обачними.

Нагадаємо, що раніше синоптики попереджали жителів України про дощі та грози. В Укргідрометцентрі написали, що на опади слід чекати у східних та північно-східних областях 4 серпня. Вдень у західних областях пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. На решті території буде без опадів.