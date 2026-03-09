Укр Рус
9 марта, 16:00
3

Солнечная погода и тепло по всей Украине: прогноз погоды на 10 марта

Екатерина Попик

Погода во вторник, 10 марта, будет очень солнечной и без осадков. Во всех областях будет тепло, местами пригреет до +16.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

По данным синоптиков, в течение 10 марта осадков не стоит ожидать. Поэтому погода будет оставаться сухой и стабильной. Ветер юго-западный, умеренный, 5 – 10 метров в секунду, будет создавать незначительное ощущение прохлады.

Ночью температура будет колебаться от -2 до +3. Днем воздух прогреется до комфортных +10 – +15 градусов, хотя в Карпатах, на Черниговщине и Сумщине будет несколько прохладнее +6 – +11 градусов. В целом день обещает быть спокойным, без резких изменений, подходит для работы на улице или прогулок.

Детальный прогноз в 28 812 населенных пунктах Украины.

Какая погода будет в Украине 10 марта?

  • Киев +13...+15;
  • Ужгород +14...+16;
  • Львов +12...+14;
  • Ивано-Франковск +12...+14;
  • Тернополь +11...+13;
  • Черновцы +12...+14;
  • Хмельницкий +11...+13;
  • Луцк +12...+14;
  • Ровно +12...+14;
  • Житомир +12...+14;
  • Винница +11...+13;
  • Одесса +12...+14;
  • Николаев +12...+14;
  • Херсон +12...+14;
  • Симферополь +12...+14;
  • Кропивницкий +13...+15;
  • Черкассы +13...+15;
  • Чернигов +10...+12;
  • Сумы +8...+10;
  • Полтава +11...+13;
  • Днепр +12...+14;
  • Запорожье +12...+14;
  • Донецк +13...+14;
  • Луганск +12...+14;
  • Харьков +10...+12.

Прогноз погоды на 10 марта / Карта Укргидрометцентр

Что известно о погоде в Украине на март?

  • Метеорологическая весна уже постепенно охватывает ряд регионов Украины: на западе, юге и в части центральных областей среднесуточная температура стабильно превышает 0 градусов, и вскоре в некоторых западных областях она может превысить +5 градусов. Именно этот показатель считается сигналом для начала активной вегетации растений, когда природа медленно просыпается после зимы.

  • В течение этой недели погода в Украине будет оставаться без осадков, а температурные показатели значительных колебаний не претерпят. Ночью воздух прогреется до 6 градусов тепла, местами возможен небольшой мороз до -1, днем ожидается 8 – 15 градусов тепла. Антициклоны, которые будут господствовать до середины марта, будут обеспечивать стабильную и солнечную погоду с частичным дефицитом осадков.