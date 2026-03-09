Солнечная погода и тепло по всей Украине: прогноз погоды на 10 марта

Погода во вторник, 10 марта, будет очень солнечной и без осадков. Во всех областях будет тепло, местами пригреет до +16.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

По данным синоптиков, в течение 10 марта осадков не стоит ожидать. Поэтому погода будет оставаться сухой и стабильной. Ветер юго-западный, умеренный, 5 – 10 метров в секунду, будет создавать незначительное ощущение прохлады.

Ночью температура будет колебаться от -2 до +3. Днем воздух прогреется до комфортных +10 – +15 градусов, хотя в Карпатах, на Черниговщине и Сумщине будет несколько прохладнее +6 – +11 градусов. В целом день обещает быть спокойным, без резких изменений, подходит для работы на улице или прогулок.

Какая погода будет в Украине 10 марта?

Киев +13...+15;

Ужгород +14...+16;

Львов +12...+14;

Ивано-Франковск +12...+14;

Тернополь +11...+13;

Черновцы +12...+14;

Хмельницкий +11...+13;

Луцк +12...+14;

Ровно +12...+14;

Житомир +12...+14;

Винница +11...+13;

Одесса +12...+14;

Николаев +12...+14;

Херсон +12...+14;

Симферополь +12...+14;

Кропивницкий +13...+15;

Черкассы +13...+15;

Чернигов +10...+12;

Сумы +8...+10;

Полтава +11...+13;

Днепр +12...+14;

Запорожье +12...+14;

Донецк +13...+14;

Луганск +12...+14;

Харьков +10...+12.

Прогноз погоды на 10 марта / Карта Укргидрометцентр

Что известно о погоде в Украине на март?