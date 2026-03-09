Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

За даними синоптиків, протягом 10 березня опадів не варто очікувати. Тож погода залишатиметься сухою та стабільною. Вітер південно-західний, помірний, 5 – 10 метрів на секунду, створюватиме незначне відчуття прохолоди.

Вночі температура коливатиметься від -2 до +3. Вдень повітря прогріється до комфортних +10 – +15 градусів, хоча у Карпатах, на Чернігівщині та Сумщині буде дещо прохолодніше +6 – +11 градусів. Загалом день обіцяє бути спокійним, без різких змін, підходить для роботи на вулиці або прогулянок.

Яка погода буде в Україні 10 березня?

  • Київ +13...+15;
  • Ужгород +14...+16;
  • Львів +12...+14;
  • Івано-Франківськ +12...+14;
  • Тернопіль +11...+13;
  • Чернівці +12...+14;
  • Хмельницький +11...+13;
  • Луцьк +12...+14;
  • Рівне +12...+14;
  • Житомир +12...+14;
  • Вінниця +11...+13;
  • Одеса +12...+14;
  • Миколаїв +12...+14;
  • Херсон +12...+14;
  • Сімферополь +12...+14;
  • Кропивницький +13...+15;
  • Черкаси +13...+15;
  • Чернігів +10...+12;
  • Суми +8...+10;
  • Полтава +11...+13;
  • Дніпро +12...+14;
  • Запоріжжя +12...+14;
  • Донецьк +13...+14;
  • Луганськ +12...+14;
  • Харків +10...+12.

Що відомо про погоду в Україні на березень?

  • Метеорологічна весна вже поступово охоплює низку регіонів України: на заході, півдні та в частині центральних областей середньодобова температура стабільно перевищує 0 градусів, і незабаром у деяких західних областях вона може перевищити +5 градусів. Саме цей показник вважається сигналом для початку активної вегетації рослин, коли природа поволі прокидається після зими.

  • Протягом цього тижня погода в Україні залишатиметься без опадів, а температурні показники значних коливань не зазнають. Вночі повітря прогріється до 6 градусів тепла, місцями можливий невеликий мороз до -1, вдень очікується 8 – 15 градусів тепла. Антициклони, які пануватимуть до середини березня, забезпечуватимуть стабільну та сонячну погоду з частковим дефіцитом опадів.