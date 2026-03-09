Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Читайте також Коли прийде стала весна в Україну: синоптик розповів, які тенденції зараз відбуваються

За даними синоптиків, протягом 10 березня опадів не варто очікувати. Тож погода залишатиметься сухою та стабільною. Вітер південно-західний, помірний, 5 – 10 метрів на секунду, створюватиме незначне відчуття прохолоди.

Вночі температура коливатиметься від -2 до +3. Вдень повітря прогріється до комфортних +10 – +15 градусів, хоча у Карпатах, на Чернігівщині та Сумщині буде дещо прохолодніше +6 – +11 градусів. Загалом день обіцяє бути спокійним, без різких змін, підходить для роботи на вулиці або прогулянок.

Цікаво! Детальний прогноз у 28 812 населених пунктах України. Дізнайся якою буде погода саме у твоєму місті в новому сервісі 24 Каналу.

Яка погода буде в Україні 10 березня?

Київ +13...+15;

Ужгород +14...+16;

Львів +12...+14;

Івано-Франківськ +12...+14;

Тернопіль +11...+13;

Чернівці +12...+14;

Хмельницький +11...+13;

Луцьк +12...+14;

Рівне +12...+14;

Житомир +12...+14;

Вінниця +11...+13;

Одеса +12...+14;

Миколаїв +12...+14;

Херсон +12...+14;

Сімферополь +12...+14;

Кропивницький +13...+15;

Черкаси +13...+15;

Чернігів +10...+12;

Суми +8...+10;

Полтава +11...+13;

Дніпро +12...+14;

Запоріжжя +12...+14;

Донецьк +13...+14;

Луганськ +12...+14;

Харків +10...+12.

Прогноз погоди на 10 березня / Карта Укргідрометцентр

Що відомо про погоду в Україні на березень?