Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
По данным синоптиков, в течение 10 марта осадков не стоит ожидать. Поэтому погода будет оставаться сухой и стабильной. Ветер юго-западный, умеренный, 5 – 10 метров в секунду, будет создавать незначительное ощущение прохлады.
Ночью температура будет колебаться от -2 до +3. Днем воздух прогреется до комфортных +10 – +15 градусов, хотя в Карпатах, на Черниговщине и Сумщине будет несколько прохладнее +6 – +11 градусов. В целом день обещает быть спокойным, без резких изменений, подходит для работы на улице или прогулок.
Какая погода будет в Украине 10 марта?
- Киев +13...+15;
- Ужгород +14...+16;
- Львов +12...+14;
- Ивано-Франковск +12...+14;
- Тернополь +11...+13;
- Черновцы +12...+14;
- Хмельницкий +11...+13;
- Луцк +12...+14;
- Ровно +12...+14;
- Житомир +12...+14;
- Винница +11...+13;
- Одесса +12...+14;
- Николаев +12...+14;
- Херсон +12...+14;
- Симферополь +12...+14;
- Кропивницкий +13...+15;
- Черкассы +13...+15;
- Чернигов +10...+12;
- Сумы +8...+10;
- Полтава +11...+13;
- Днепр +12...+14;
- Запорожье +12...+14;
- Донецк +13...+14;
- Луганск +12...+14;
- Харьков +10...+12.
Прогноз погоды на 10 марта / Карта Укргидрометцентр
Что известно о погоде в Украине на март?
Метеорологическая весна уже постепенно охватывает ряд регионов Украины: на западе, юге и в части центральных областей среднесуточная температура стабильно превышает 0 градусов, и вскоре в некоторых западных областях она может превысить +5 градусов. Именно этот показатель считается сигналом для начала активной вегетации растений, когда природа медленно просыпается после зимы.
В течение этой недели погода в Украине будет оставаться без осадков, а температурные показатели значительных колебаний не претерпят. Ночью воздух прогреется до 6 градусов тепла, местами возможен небольшой мороз до -1, днем ожидается 8 – 15 градусов тепла. Антициклоны, которые будут господствовать до середины марта, будут обеспечивать стабильную и солнечную погоду с частичным дефицитом осадков.