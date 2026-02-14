Значительные осадки и опасный гололед: какая погода будет в Украине 15 февраля

В воскресенье, 15 февраля, погода в Украине будет облачной и морозной. Синоптики предупредили, что местами могут быть значительные и умеренные осадки.

Об этом пишет Укргидрометцентр.

Какая погода будет 15 февраля?

Солнце в этот день почти не будет появляться из-за облаков. Во многих областях будут осадки. В частности прогнозируются снег и мокрый снег в западных и Винницкой областях ночью, а в дневные часы такая же погода прогнозируется на Западе и Севере. Осадки будут значительные. Также будет налипание мокрого снега, а на дорогах будет образовываться гололедица.

Ветер преимущественно будет дуть со скоростью 7 – 12 метров в секунду, а в Карпатах порывы будут усиливаться 15 – 20 метров в секунду. Ночью и днем температура воздуха будет достигать от 1 до 6 градусов мороза. В северной части может похолодать до 4 – 9 градусов мороза.

На остальной территории ночью осадков не прогнозируют, но утром и днем умеренный дождь и мокрый снег может быть в Черкасской и Полтавской областях. А на юге и юго-западе страны ночью и утром прогнозируют туман и ветер силой 7 – 12 метров в секунду. На юге страны днем порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Температура ночью и днем ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Теплее будет на Юго-Востоке, где днем пронозируют от 3 до 8 градусов тепла, а в Крыму – до 14 градусов с отметкой "плюс".

Какой будет погода в областных центрах?

Киев -3...-1;

Ужгород +4...+6;

Львов -4...-2;

Ивано-Франковск -3...-1;

Тернополь -4...-2;

Черновцы -3...-1;

Хмельницкий -3...-1;

Луцк -4...-2;

Ровно -4...-2;

Житомир -4...-2;

Винница -3...-1;

Одесса +7...+9;

Николаев +5...+7;

Херсон +6...+8;

Симферополь +11...+13;

Кропивницкий +4...+6;

Черкассы +0...+2;

Чернигов -3...-1;

Сумы -1...+1;

Полтава +2...+4;

Днепр +4...+6;

Запорожье +4...+6;

Донецк +3...+5;

Луганск +2...+4;

Харьков +3...+5.



Погода в Украине на 15 февраля / Карта Укргидрометцентра

