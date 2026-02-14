Про це пише Укргідрометцентр.
Яка погода буде 15 лютого?
Сонце цього дня майже не з'являтиметься з-за хмар. В багатьох областях будуть опади. Зокрема прогнозуються сніг та мокрий сніг у західних та Вінницькій областях вночі, а в денні години така ж погода прогнозується на Заході та Півночі. Опади будуть значні. Також буде налипання мокрого снігу, а на дорогах утворюватиметься ожеледиця.
Вітер переважно дутиме зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду, а в Карпатах пориви посилюватимуться 15 – 20 метрів за секунду. Вночі та вдень температура повітря сягатиме від 1 до 6 градусів морозу. У північній частині може похолоднішати до 4 – 9 градусів морозу.
На решті території вночі опадів не прогнозують, але вранці та вдень помірний дощ та мокрий сніг може бути в Черкаській та Полтавській областях. А на півдні та південному заході країни вночі та вранці прогнозують туман та вітер силою 7 – 12 метрів на секунду. На Півдні країни вдень поривисягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Температура вночі та вдень очікується від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Тепліше буде на Південному Сході, де вдень пронозують від 3 до 8 градусів тепла, а в Криму – аж до 14 градусів з позначкою "плюс".
Якою буде погода в обласних центрах?
Київ -3…-1;
Ужгород +4…+6;
Львів -4…-2;
Івано-Франківськ -3…-1;
Тернопіль -4…-2;
Чернівці -3…-1;
Хмельницький -3…-1;
Луцьк -4…-2;
Рівне -4…-2;
Житомир -4…-2;
Вінниця -3…-1;
Одеса +7…+9;
Миколаїв +5…+7;
Херсон +6…+8;
Сімферополь +11…+13;
Кропивницький +4…+6;
Черкаси +0…+2;
Чернігів -3…-1;
Суми -1…+1;
Полтава +2…+4;
Дніпро +4…+6;
Запоріжжя +4…+6;
Донецьк +3…+5;
Луганськ +2…+4;
Харків +3…+5.
Погода в Україні на 15 лютого / Карта Укргідрометцентру
Яка погода буде в Україні найближчим часом?
На вихідних в Україні загалом очікується нестійка погода з опадами, вітром і туманами. Однак зміни передбачають підвищення температури, особливо у південній частині.
Протягом наступних днів в Україні оголошено жовтий рівень небезпечності через посилення опадів. 16 лютого вночі у Київській, Чернігівській та Сумській областях йтиме значний сніг, а в Черкаській, Полтавській та Харківській областях прогнозується значний дощ.
Але сильні морози наступного тижня знову повернуться в Україну. 16 – 17 лютого у західних, північних та Вінницькій областях ночами температура може опускатися до -18 градусів.