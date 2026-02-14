Об этом пишет Укргидрометцентр.
К теме Когда может существенно ухудшиться погода в Украине: синоптик назвал вероятные даты, которые могут
Какая погода будет 15 февраля?
Солнце в этот день почти не будет появляться из-за облаков. Во многих областях будут осадки. В частности прогнозируются снег и мокрый снег в западных и Винницкой областях ночью, а в дневные часы такая же погода прогнозируется на Западе и Севере. Осадки будут значительные. Также будет налипание мокрого снега, а на дорогах будет образовываться гололедица.
Ветер преимущественно будет дуть со скоростью 7 – 12 метров в секунду, а в Карпатах порывы будут усиливаться 15 – 20 метров в секунду. Ночью и днем температура воздуха будет достигать от 1 до 6 градусов мороза. В северной части может похолодать до 4 – 9 градусов мороза.
На остальной территории ночью осадков не прогнозируют, но утром и днем умеренный дождь и мокрый снег может быть в Черкасской и Полтавской областях. А на юге и юго-западе страны ночью и утром прогнозируют туман и ветер силой 7 – 12 метров в секунду. На юге страны днем порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Температура ночью и днем ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Теплее будет на Юго-Востоке, где днем пронозируют от 3 до 8 градусов тепла, а в Крыму – до 14 градусов с отметкой "плюс".
Какой будет погода в областных центрах?
- Киев -3...-1;
- Ужгород +4...+6;
- Львов -4...-2;
- Ивано-Франковск -3...-1;
- Тернополь -4...-2;
- Черновцы -3...-1;
- Хмельницкий -3...-1;
- Луцк -4...-2;
- Ровно -4...-2;
- Житомир -4...-2;
- Винница -3...-1;
- Одесса +7...+9;
- Николаев +5...+7;
- Херсон +6...+8;
- Симферополь +11...+13;
- Кропивницкий +4...+6;
- Черкассы +0...+2;
- Чернигов -3...-1;
- Сумы -1...+1;
- Полтава +2...+4;
- Днепр +4...+6;
- Запорожье +4...+6;
- Донецк +3...+5;
- Луганск +2...+4;
- Харьков +3...+5.
Погода в Украине на 15 февраля / Карта Укргидрометцентра
Какая погода будет в Украине в ближайшее время?
На выходных в Украине в целом ожидается неустойчивая погода с осадками, ветром и туманами. Однако изменения предусматривают повышение температуры, особенно в южной части.
В течение следующих дней в Украине объявлен желтый уровень опасности из-за усиления осадков. 16 февраля ночью в Киевской, Черниговской и Сумской областях будет идти значительный снег, а в Черкасской, Полтавской и Харьковской областях прогнозируется значительный дождь.
Но сильные морозы на следующей неделе снова вернутся в Украину. 16 – 17 февраля в западных, северных и Винницкой областях по ночам температура может опускаться до -18 градусов.